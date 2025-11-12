今起2波東北季風接力！下週最強冷空氣襲直逼冷氣團 這時間最凍剩12℃
生活中心／施郁韻報導
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。
氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。
氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雨特報，受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，北海岸及臺東縣山區已有豪雨發生，今日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。
吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨雷達回波顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海，紅外線雲圖則顯示中高雲在台灣，變性過程（熱帶氣旋轉溫帶氣旋）進行中。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風略增強，北台氣溫略降、稍轉涼，北部及東北部有局部雨；其他地區好轉，中南部白天微熱早晚涼。明日仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫為：北部20至26度、中部21至32度、南部20至32度、東部22至27度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六、週日（15、16日）東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率，北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一（17日）入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二（18日）迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下週二晚、週三（19日）晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右（定義上仍屬「東北季風」、直逼「大陸冷氣團」），需注意保暖、並觀察模式的調整。下週三白天起至下週四（20日）東北季風減弱，天氣穩定、氣溫逐日回升。
昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司
吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
