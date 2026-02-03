今起3天好天氣！週六迎入冬第2波寒流 「低溫恐探6℃」強冷倒數72小時

生活中心／黃韻璇報導

今、明（4日、5日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；氣象署透露，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。氣象專家也提醒，今起3天全台預計將大幅回暖，是年前曬衣晾被好時機，預估週六至下週一（7至9日），這波冷空氣的強度，臺北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，粉專也示警民眾「強冷，倒數72小時」。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五（2/6）白天。高溫預測：臺灣北部、東半部及澎湖地區攝氏20至25度，中南部地區高溫在攝氏21至29度之間，金門地區也回升至攝氏17至19度，馬祖地區攝氏14至16度；要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。另一方面，降雨部分，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其他各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。

林得恩指出，下一個天氣轉變點，預估在週五（2/6）晚起至下週二（2/10）期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流的機會；臺灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其他地區會從整天冷轉為早晚冷。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則示警強冷，倒數72小時，今天起三天，台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台預計將大幅回暖，南部甚至偏熱，天氣上也只有東半部有陣雨，西半部預計是大太陽。建議大家好好把握偏暖的空檔，因為週末起，一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界，大家請預先做好雲霄飛車的準備。

氣象專家吳德榮則在「老大洩天機」專欄中表示，最新（3日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週五（4至6日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚「又入冬」。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部11至26度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北臺變天。週六（7日）中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下週日、一（8、9日）各地寒冷；下週日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。週六至下週一（7至9日），歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬，這波冷空氣的強度，臺北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。

吳德榮指出，下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三（11日）晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨，下週四（12日）雨後轉晴，仍偏冷。下週五（13日）各地晴朗、氣溫升。

