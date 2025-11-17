今起ATM可領普發1萬！全台逾2.8萬台有「這貼紙」就可領

記者柯美儀／台北報導

普發現金1萬元17日起開放ATM領現。（圖／財政部）

普發現金1萬元今（17）日正式開放ATM領取！領取期限一路至明（115）年4月30日。符合資格的民眾拿著任一家銀行（含郵局）的提款卡，找到貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，即可直接領取現金1萬元，全台總共有28036台可使用，且跨行領取免收手續費。

16家指定金融機構ATM可領取

財政部說明，16家指定金融機構（含郵局）貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機臺，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。

領取需備資料

領取時，成年人須準備任一金融機構提款卡，並輸入身分證或居留證號及健保卡號；若為父母或監護人代領未滿13歲的孩童，則需輸入父母或監護人的身分證號，而孩童僅需提供健保卡號。

代領規定僅限未滿13歲

針對代領規定，財政部指出，僅限未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領，其他親友皆不得代領。未滿7歲兒童須由父母或監護人以自身提款卡代領；7歲至未滿13歲的孩童除了可由父母或監護人代領，也能使用自己的提款卡自行領取；13歲以上者則一律需本人操作領取。

領取流程

財政部指出，只需插入提款卡、選擇「全民＋1 政府相挺」項目，輸入密碼與相關資料，即可完成領取。如遇ATM暫停服務或未吐鈔等狀況，可立即撥打機台旁的客服電話，或洽詢該銀行的24小時服務專線協助處理。

