今超級央行日台灣預料按兵不動 日圓不再便宜借全球熱錢神經緊張

今（18）日是「超級央行日」，台灣、日本與歐洲央行同一天召開決策會議。表面上看，只有日本預計升息，台灣與歐洲央行推估將連續凍結利率政策不變，但實際上，市場資金的心理方向已出現微妙變化。台灣選擇繼續穩住，日本正式轉向，歐洲則仍在觀望，不同央行步調開始分歧，也讓市場情緒成為接下來資金流動的重要變數。

台灣中央銀行將於12月18日下午召開第四季理監事會議，外界普遍預期利率維持不動，選擇性信用管制也將持續執行。短期內，央行仍不打算對房市放款政策鬆手，不過市場認為，未來在部分自住剛需上，仍可能視情況進行微調。年關將近，在利率不升的情況下，央行可望先讓企業與中小企業的資金壓力稍微喘口氣，整體決策基調屬於中性偏穩。

日本央行則是這次超級央行日中最引人注目的角色，市場預期將升息0.25%，把政策利率推升至30年來新高0.75%。雖然升幅不大，但關鍵在於「象徵意義」與「市場情緒」。這代表日本正式走出超級寬鬆時代，市場開始重新評估日圓與全球資金配置方向。短期來看，與其說資金會立刻回流日本，不如說是眼波才動被人猜的預期心理先行，過去那種「幾乎零成本借日圓、把資金投向全世界」的套利模式，正悄悄出現轉變。

至於歐洲央行，市場普遍認為利率將維持不變。在歐洲經濟動能偏弱、通膨雖然降溫但仍需觀察的情況下，外界焦點將放在行長拉加德（Christine Lagarde）對未來政策方向的說法。不過，相較於日本與美國，台灣股市與歐洲市場的連動性向來不高，歐洲央行的影響，更多仍停留在情緒與國際資金面的層次。



