今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關

今日天氣受東北季風影響，入夜後氣溫將急遽下降，提醒民眾注意保暖。資料照，李政龍攝



今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。

氣象署指出，今日宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、花東和恆春半島也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。明晚起水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

溫度部分，今日北部和宜花地區高溫降到21至22度，中南部、台東則仍有25至28度，不過入夜後中部以北、宜蘭氣溫將急遽下降，低溫下探15至17度，南部和花東地區也將下探18至19度，提醒民眾早晚適當添加衣物。離島天氣：澎湖19至22度、金門15至22度、馬祖15至18度，皆為晴時多雲。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文分析，今晨觀測顯示東北季風南下，北海岸、北部山區及東北部有零星降雨；不過根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，東半部降雨將由北往南逐漸停止，西半部多雲時晴，中南部白天仍舒適，早晚偏涼。明日東北季風減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，不過苗栗以北部分平地清晨仍可能出現13度低溫。

吳德榮接著指出，週四（11/27）新一波東北季風抵達，迎風面降雨機率再度提高，週五（11/28）水氣東移後天氣轉乾。週末（11/29、30）受大陸高壓影響，全台天氣晴朗穩定，日夜溫差大，清晨平地最低溫有機會下探12度。

另熱帶性低氣壓TD30今日通過菲律賓中部後將進入南海，受高海溫及低垂直風切影響，預估今晚至明晨有機會增強為輕度颱風「天琴」。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，預估天琴將向西北西移動，往越南方向前進，距離台灣甚遠，對台無直接影響。

鄭明典昨日在臉書發文指出，天琴雖不會直接影響台灣，不過由於南方持續有對流，這會加強台灣附近的東北季風，所以還是和台灣的天氣有關。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，天琴部分外圍水氣預計週四北上通過台灣附近，將為北部、東部帶來一陣雨勢，幸好這波水氣大多從海面通過，不至於出現較強勁的降雨，西部地區雲量增多，下雨機率低。

準天琴颱風預計將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。氣象署提供

