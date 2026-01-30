今越晚越冷探12℃！「霸王寒流」下週到？專家曝歐美預測：強度很分歧

生活中心／黃韻璇報導

今（31）日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會；氣象署表示，鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及臺東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷。

廣告 廣告

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示冷空氣今晚發威，透露新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷；由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，尤其是迎風面。目前評估，今晚至明晨，臺灣中部以北及宜蘭地區最低溫普遍在攝氏13至15度之間，而南部及花東地區則在攝氏15至19度。

林得恩表示，另一方面，若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，前往高山追雪時，請多留意道路結冰及路面濕滑情形。根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以先濕冷、後轉乾冷的型態為主。

冷空氣今晚發威。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家吳德榮則在「老大洩天機」專欄指出，最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（31）日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，臺北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。各地區氣溫如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下週二（1至3日）冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，臺北測站則可降至15度左右；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四（5日）的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

此外，吳德榮透露最新模式模擬顯示，下週五（6日）晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）的動力模式及其AI模式，4種模擬不但強度很分歧（歐洲模擬為強烈、美國模擬亦將原超強寒流大幅調弱為強烈），氣溫最低的時間亦不一致，且皆持續調整中，故莫急下定論，應續觀察。

更多三立新聞網報導

蔡英文2028挑戰賴清德？黃暐瀚「貼1照片」斷言結局：幾乎不可能

皮卡丘辱華慘遭小粉紅圍攻！「靖國神社辦活動」中共氣炸 寶可夢急道歉

政大學霸遭丟包4車輾斃慘死！Bolt聲明1句名導氣炸：這不是過失是謀殺

新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

