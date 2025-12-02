今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪

生活中心／施郁韻報導

新一波北方強冷空氣預計明日白天就會到達臺灣。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

氣象署表示，由於東北風增強，今天在苗栗到臺南、臺東縣地區及蘭嶼、綠島、恆春半島、澎金馬有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，「入冬第1波冷空氣來襲！」據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明日白天就會到達臺灣，明日晚間至周四（4日）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

林得恩指出，最低溫預測，西半部及宜蘭地區攝氏14至18度之間，花東及澎湖地區最低溫在攝氏17至20度，離、外島的金門及馬祖地區最低溫分別下探至攝氏12至14及11至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

林得恩說，一直要等到週六（6日）白天，臺灣各地氣溫才會逐漸回升；但早晚仍然偏涼，請多嚴加注意。



