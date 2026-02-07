今越晚越冷！寒流南下「11縣市低溫特報」 最低恐跌破10度

合歡山滑雪山莊雪景。資料照。林保署南投分署提供



寒流今（2/7）日南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，中央氣象署最新預報指出，迎風面的基隆北海岸、大台北山區與台灣東北部降雨機率較高，可能有局部較大雨發生；北部地區有短暫雨，東部、東南部、恆春半島及中南部山區為局部短暫雨，其餘地區及澎湖、金門、馬祖多雲。入夜後，南部亦有零星短暫雨。

氣溫方面，白天仍可感受降溫趨勢，越晚越冷。北部及宜蘭清晨約16至18度，晚間降至12至14度，局部地區可能出現10度左右或以下低溫；中部、臺南及花東白天高溫約20至23度，夜間降至15、16度；高屏白天仍可達27度，夜晚轉涼。氣象署已針對11縣市發布低溫特報，提醒民眾加強保暖。

氣象署發布低溫特報，0207最新天氣。翻攝自氣象署

氣象署針對11縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣列為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下低溫的可能；新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣為黃色燈號（寒冷），有10度以下低溫機率。

氣象署發布低溫特報，0207最新天氣。翻攝自氣象署

降雪條件方面，若溫度與水氣配合，明晚起南部、臺東3000公尺以上；竹苗、中部、花蓮2500公尺以上；以及桃園以北與宜蘭1000公尺以上山區，皆有降雪機率。由於陽明山國家公園七星山主峰海拔約1120公尺，亦具備降雪條件；不過水氣轉乾時，霧淞、冰霰較有機會，實際是否飄雪仍需觀察。

明（2/8）日寒流持續影響，各地非常寒冷。降雨範圍縮小，桃園以北、東半部、恆春半島與西半部山區有零星短暫雨，其餘地區及離島多雲到晴；清晨南部仍可能有零星降雨。8日至9日清晨寒流最強，部分地區持續出現10度左右或以下低溫的機率升高，請注意防範。

展望未來兩週，氣象署指出，第1週仍受北方冷空氣影響，氣溫偏低；第2週冷空氣減弱，氣溫將逐步回升。降雨以北部、東半部在東北季風增強或鋒面影響時出現局部短暫雨為主，其餘多為多雲到晴。中央氣象署提醒，由於氣溫起伏大，請隨時留意最新預報並注意保暖。

