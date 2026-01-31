今越晚越冷！恐增強「大陸冷氣團」 最凍時間曝光

【高沛生／綜合報導】鋒面通過影響，氣象署表示中部以北及宜蘭降雨範圍較廣，花東、恆春半島及南部山區亦有局部短暫雨。這波東北季風有機會增強為大陸冷氣團，各地氣溫逐步下降，越晚越冷。氣象署預估，冷空氣影響時間將持續至2月3日，最冷時段落在明、後天清晨。

氣象署預報員劉沛騰接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，今日鋒面通過，中部以北及宜蘭降雨區域較廣，花東地區、恆春半島及南部山區亦有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨機會，外出請攜帶雨具。

氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫約17至21°C，中部及花蓮約21至23°C，南部及臺東約23至26°C；夜晚清晨降溫明顯，中部以北及宜蘭低溫約13至15°C，南部及花東約16至19°C，整體感受偏濕冷。離島天氣方面，澎湖陰短暫雨，氣溫17至20°C；金門陰短暫雨，12至16°C；馬祖陰短暫雨，11至14°C。

今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山需留意道路結冰及路面濕滑情形。此外，今日清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返留意最新航班資訊。東北風增強，臺南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島，局部平均風達6級以上或陣風8級以上發生的機率提高，海邊活動請多加留意。

氣象署補充指出，這波東北季風強度可能達到大陸冷氣團等級，預估僵持至2月3日後才會減弱，最冷時間為明、後兩天清晨。由於鋒面水氣較多，並有華南中層雲系影響，迎風面降雨機率偏高。

週六氣溫下降，週日中部以北、東北部整天冷，其他地區早晚冷。中央氣象署

