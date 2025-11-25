今越晚越冷！本週「最凍時間」高溫恐僅1字頭 準颱風天琴水氣週四北上

記者柯美儀／台北報導

東北季風增強，今日明顯降溫。（圖／氣象署提供）

今（25）日東北季風增強，各地氣溫明顯下滑，天氣風險分析師吳聖宇指出，今日北部、東北部降幅較為明顯，白天高溫只剩下20-21度左右，今晚到明晨溫度將會來到低點，中北部及東北部都市區恐降至14-16度，空曠地區更可能跌破14度。週四又有一波東北季風增強，北部、東北部白天高溫恐不到20度，迎風面降雨機率也會提高。

今日乾冷更明顯 北東高溫驟降6-8度

吳聖宇表示，今日白天東北季風增強，但是乾空氣的影響也更明顯，上午開始只剩下迎風面的山區還有些局部零星飄雨的機會，迎風面地區的雲量也可能稍多一些，其他地方仍是維持晴到多雲的天氣型態。溫度方面跟昨日相比都有所下降，尤其北部、東北部降幅較為明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫只剩下20-21度左右，昨日台北市的最高溫有來到28.5度，跟昨日相比，今日的高溫可能會下降6-8度左右，中部及花東地區白天高溫也會降到23-25度，南部受影響較小，白天高溫在26-28度左右。

今晚至明晨最冷 中北部低溫下探12-14度

吳聖宇指出，值得注意的是今晚到明晨，溫度會來到低點，中北部、東北部都市地區低溫會降到14-16度，空曠地區可能只剩下12-14度，尤其輻射冷卻作用比較明顯的地方要注意低溫發生的情況，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區也可能會降到15度或以下，各地的日夜溫差變化大。

吳聖宇續指，明日白天大陸冷高壓南下後減弱得很快，高壓中心移向長江口並逐漸消失，台灣附近明天白天東北季風稍微減弱，空氣仍偏乾，不過南邊熱帶性低氣壓(TD-30)或天琴颱風外圍的一些中高雲會慢慢飄上來，各地雲量可能較為偏多，但是降雨很有限，只有迎風面山區才有零星飄雨的機會。明日白天溫度也稍有回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫21-24度，中部及台東高溫24-26度，南部高溫仍可來到25-28度左右。

明晚到週四清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍只有16-18度，空曠地區還是有可能出現15度或以下的低溫，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區有機會降到17度或以下，夜晚清晨還是比較明顯的偏涼，日夜溫差變化仍大。

週四第二波東北季風增強 迎風面降雨再增多

吳聖宇提到，週四另一波大陸冷高壓很快又會從蒙古經過河套往長江中上游區域遞補下來，因此台灣附近的東北季風強度會再度增強，同時配合南邊熱帶低壓或是天琴颱風外圍的雲層北擴，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島等地降雨有再度增多的趨勢，有短暫陣雨發生機會，雨量仍不大，但是降雨的機會較高，降雨的範圍也較大一些，其他地方雲量也偏多，呈現多雲到陰的天氣。預估要等到週五隨著大陸冷高壓再度東移到長江下游並逐漸減弱，東北季風強度稍減，同時南邊北上的雲層也往東移出去後，迎風面地區的降雨就會減少下來，逐漸轉為多雲到陰的天氣，其他地方雲量也會減少，陽光逐漸露臉。

一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，週四北部、東北部白天高溫會再度降到19-20度左右，中部及花東地區高溫22-24度，南部高溫也會降到25度上下，各地雲量都比較多的關係，加上東北季風帶來的涼冷空氣，因此各地高溫預報可能會普遍比今日這一波要來得再低一點，但是雲多也會讓輻射冷卻變得比較不明顯，週四晚間到週五清晨中北部、東北部都市地區低溫大約會降到15-17度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到16度或以下。

週末天氣漸漸回暖 各地日夜溫差大

吳聖宇指出，週五白天因為東北季風強度漸減弱，同時雲量也有機會慢慢減少，陽光出現，預估北部、東北部白天高溫會回升到20-22度，中部及花東地區高溫則仍維持在22-24度，南部高溫也維持在25度上下，週五晚間到週六清晨在雲量減少後，又要開始注意輻射冷卻的局部低溫現象，中北部、東北部都市地區低溫14-17度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫維持在17-19度，空曠地區可能降到16度或以下。

週六、週日東北季風強度可望明顯減弱，風向轉東，且水氣持續偏乾，各地預報看起來都將是多雲到晴的天氣型態，溫度也有較明顯的回升，北部、東北部白天高溫會逐漸回升到23-24度或以上，中部及花東地區高溫會回升到26-27度或以上，南部高溫則有機會來到28-29度或以上，但日夜溫差變化大，尤其是中北部、東北部空曠地區在輻射冷卻作用之下，仍可能有15度或以下低溫發生的機會，南部、花東空曠地區也有18度或以下低溫出現的可能性。

TD-30可能生成天琴颱風

吳聖宇表示，目前正在通過菲律賓的熱帶性低氣壓(TD-30)，預期未來有機會發展為今年第27號颱風天琴(Koto)，方向上仍將是一路偏西，大致會經過南海後逐漸趨向越南沿岸，對台灣沒有直接影響，外圍雲層雖有機會北飄，但是主要水氣豐沛的區域偏向台灣東南方較遠的海域，對台灣的影響如同上述主要是造成雲量偏多以及迎風面局部降雨的現象，影響程度有限。

