今越晚越冷！這波又跌破10℃ 最冷時段曝光

【高沛生／綜合報導】強烈大陸冷氣團南下，氣溫一路下探，今日多地有機會出現10°C以下低溫，中央氣象署已發布低溫特報與陸上強風特報。白天高溫偏低、日夜溫差大，沿海與空曠地區風勢明顯偏強。預報指出，這波冷氣團今晚至周三清晨最冷，請留意保暖與用電、用氣安全。

氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪指出，今天強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍11至14°C，花、東約15至17°C；實測低溫方面，今晨最低溫出現在台南市鹿陶洋，僅8°C，在輻射冷卻影響下，中南部近山區平地有局部10°C左右或以下出現的機率，北部局部地區晚起也有10°C左右或以下發生的可能，請注意保暖，使用瓦斯熱水器務必維持通風以免一氧化碳中毒。

高溫方面，北部及宜蘭約15至16°C，中部及花蓮19至20°C，南部及臺東約21至23°C，中南部日夜溫差大，需適時增添衣物。降雨部分，今臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部為局部短暫雨後多雲，中南部多雲到晴。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲15至16°C，金門晴時多雲11至16°C，馬祖晴時多雲10至11°C。另受東北風偏強影響，基隆北海岸、桃園至臺南、臺東沿海或空曠地區，以及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海面浪高增大，請注意安全。

氣象署並發布低溫特報指出，6日受輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，清晨至上午及晚起局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；黃色燈號範圍包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣。提醒注意保暖與日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具留意室內通風與用電安全，並關懷老人、遊民及弱勢族群，農作物與水產養殖留意寒害；連江縣因地理與氣候因素，低溫門檻為其他地區減4°C。

同時發布陸上強風特報，6日晨至7日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上（黃色燈號）發生機率，戶外活動與行車請注意落物與交通延誤。

林定宜補充，這波冷氣團「越晚越冷」，今晚到周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫約9至11°C，其他地區13至15°C；周三、周四全天偏冷，周五、周六冷氣團稍減弱，早晚仍冷、白天略回溫。整體水氣偏少，僅東半部與恆春半島有零星短暫雨，高山不易降雪。

強烈大陸冷氣團南下，周三至周六清晨有機會都有機會下探10°C。中央氣象署

