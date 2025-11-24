今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天

今氣溫驟降，越晚越冷。（圖／劉耿豪攝）

氣象署指出，今天（25日）受到東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣；溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及台東高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，早出晚歸請適時增添衣物。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

各地區氣溫為：北部15至23度、中部16至28度、南部17至29度、東部16至27度。

最新模式模擬顯示，明（26）日「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。

最新模式模擬顯示，週四（27日）另一「東北季風」挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。週五（28日）水氣東移轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日（29、30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；週五至下週日的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車亦需注意。下週一迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶低壓今日將通過菲律賓中部、進入南海，發展成「輕颱天琴」；向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。

