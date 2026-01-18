今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯

中央氣象署表示，從本週開始將迎來一波強冷氣團南下。（示意圖／東森新聞）





要變天了！中央氣象署表示，從本週開始將迎來一波強冷氣團南下，影響時間長、降溫明顯，這3天降溫最為劇烈，2地區水氣逐漸增多，提醒民眾須特別留意氣溫變化與濕冷天氣。氣象專家林得恩指出，入夜後強烈大陸冷氣團開始南下，將一路涼冷到1月底。

冷氣團今晚報到 北部、東半部轉陰雨

中央氣象署指出，從今（19）日白天起，北部及東半部水氣逐漸增多，降雨機率隨時間提高，沿海及離島風力也會轉強。從今日晚間至明（20）日有冷氣團開始南下，氣溫明顯下降，北部及東半部轉為陰雨天氣，基隆北海岸、宜蘭及雙北山區不排除出現局部大雨，而且越晚會越冷。中南部白天仍有雲多到晴的天氣，但夜間寒意逐漸加重，離島地區氣溫也會顯著下滑。

週三至週五影響最明顯

週三（21日）至週五（23日）為本波冷氣團影響最明顯時段。中央氣象署表示，北部及東半部將呈現濕冷天氣型態，週三水氣最多，部分迎風面地區仍有較大雨勢；中南部雲量偏多，山區零星降雨，平地偶有陽光露臉，但整體偏冷，南部日夜溫差較為明顯。澎湖、金門、馬祖風勢強勁，天氣寒冷，部分空曠地區低溫可能下探10度。

到了週末（24日、25日），強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫可望回升，但清晨及夜晚仍偏冷，北部與宜蘭白天高溫仍可能低於20度；降雨方面，迎風面的東半部、北海岸及雙北山區仍有局部短暫雨，其餘地區多為多雲到晴。

週三（21日）至週五（23日）為本波冷氣團影響最明顯時段。（圖／中央氣象署提供）

《EBC東森新聞》氣象主播洪則睿引述中央氣象署資料指出，今天下半天起，強烈大陸冷氣團將逐漸南下，日夜溫差明顯，最冷時段預計落在週三至週五，北部低溫約11至14度，高溫約15至18度；中南部低溫約14至18度，提醒民眾注意保暖、避免感冒。

專家示警：一路涼冷到月底

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，今日起受東北季風增強影響，各地早晚氣溫轉涼，白天仍維持溫暖舒適，最低溫約落在15至17度之間。不過，入夜後強烈大陸冷氣團開始南下，北部及東北部地區低溫將再下探1至2度，其中以1月21日至23日降溫最為明顯，沿海、空曠及近山區氣溫可能更低，民眾應留意保暖。

林得恩表示，接下來至1月底，台灣將接連受到強烈大陸冷氣團及東北季風影響，氣溫明顯低於氣候平均值，冷氣團一波接一波，整體天氣型態呈現一路涼冷到1月底。

