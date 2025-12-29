今轉涼偶雨 吳德榮：元旦愈晚愈冷降溫至7度以下絕不可小覷

今（30）天東北季風增強，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。（圖：氣象署提供）

今（30）天東北季風增強，今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，今晨各地區平地最低氣溫約在11至15度；東半部外海有低雲，伴隨降水回波，陸地無明顯降雨。

吳德榮說明，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；明天東北季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯。其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。今天北部15至23度、中部12至28度、南部12至29度、東部11至28度。

吳德榮指出，週四元旦起強冷空氣南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至週日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率高，本島平地最低溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。週四、週五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷。

吳德榮續指，週六、週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。周日白天起冷空氣減弱，下周一為24節氣「小寒」，吳德榮說，下周一之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，勿急下定論。

至於高山降雪機率，吳德榮分析，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山如太平、合歡、雪山等零星飄雪的現象，還是可以期待。1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率、但可遇不可求。