2月3日是農曆12月16號，也是尾牙日。因為傳統習俗要招財納福，就吃「錢包」刈包，還要用麻糬拜土地公，意喻「黏錢」。這兩項傳統美食，店家都是一大早就大排長龍，還有土地公廟，當然也是熱鬧滾滾，

今農曆尾牙日"拜麻糬.吃刈包" 民眾求來年財源滾滾

尾牙要拜土地公，麻糬「黏錢」最受歡迎！（圖／民視新聞）

台南傳統市場旁的小攤子，一大早老闆娘的手就沒停過，直呼很瘋狂。人龍從店門口一路排到轉角過後，怎麼會突然這麼瘋麻糬，原來是尾牙要拜土地公。看看各大土地公廟，也都是滿滿人潮，供品桌上除了花生糖、水果，當然少不了麻糬，因為麻糬會黏，拜起來財源就能滾滾來。排隊民眾紛紛說：「排麻糬今天土地公生日啊，今天16號尾牙啊。」、「土地公尾牙。」，「今天土地公生日啦，很多人知道土地公要吃這個啦。」

刈包又稱虎咬豬，意喻老虎大口咬住豬肉，象徵的是咬掉過去一年的不順與霉運。（圖／民視新聞）

除了麻糬，尾牙應景的，還有這一味。白白的刈包外皮，鋪上滿滿的酸菜，加上幾塊肥瘦相間的滷肉，再鋪上香菜跟花生粉，讓人看了食指大動。尾牙這一天，基隆廟口的這間老牌的刈包店，也是一大早就吸引民眾排隊購買。排隊民眾說：「八點八點，還沒八點就來排了。」、「八個，平常都大概買五個，今天要拜拜。」傳統尾牙，除了祭拜土地公和地基主外，就是吃刈包了。因為刈包外形就像錢包，內餡代表裡面裝的錢財，象徵來年財運滾滾、財富豐厚的寓意。刈包又稱虎咬豬，形狀像老虎大口咬住豬肉，象徵的是咬掉過去一年的不順與霉運。求神拜麻糬，招財吃刈包，來年的財源廣進，在尾牙這一天，就先把願望全先塞進肚子裡，最開心。

