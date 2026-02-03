今迎土地公尾牙！「做3事」財運旺整年 專家：忌造口業及抱怨

今天是國曆2月3日，也是民間習俗中重要的「土地公尾牙」，民俗專家王老師提醒，做好「謝恩、分享、聯絡貴人」三件事，以及避免「造口業和抱怨」，就能讓2026年財運旺到爆。

今天是國曆2月3日，也是民間習俗中重要的「土地公尾牙」。（示意圖／翻攝自烘爐地臉書）

民俗專家王老師表示，今年土地公尾牙適逢24節氣立春前一天，是新舊能量交接的正式起點，因此前一天2月3日「土地公尾牙」是真正意義上的尾牙，也是2026年翻身的絕佳時機。

第一：去謝恩

王老師指出，回到平常參拜的土地公廟進行「做尾牙」儀式，重點不是單純祈求財運，而是先感謝土地公過去一年的庇佑，累積正向能量。

第二：去分享

王老師建議，將拜完的供品分給家人或同事食用，這個動作稱為「食福」。他表示，讓福氣雨露均霑給大家，回流到自身的財氣也會加倍。

第三：聯絡貴人

王老師強調，民眾應趁立春前把握機會，傳訊息向今年幫助過自己的人表達感謝，延續這份人際緣分，他們將成為新一年的最強助攻手。

禁忌：造口業及抱怨

此外，王老師特別提醒，尾牙這天有個大禁忌，就是「忌造口業及抱怨」，尤其是對工作或夥伴的不滿與怨言。他警告，這些負面言語會把舊年的晦氣與負能量接軌帶到2026年，保持感恩與正面心態，才能讓財運與人際關係同步順利發展。

