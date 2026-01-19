今迎大寒！清晨最低溫11.1度「越晚越冷」周末漸回溫

今迎來24節氣中的「大寒」，也是一年當中天氣最寒冷的時候。中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台東縣東河鄉的攝氏11.1度。今天（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，晚上各地溫度會進一步下降，4縣市大雨特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（21日到23日）持續受強烈大陸冷氣團影響，周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升。

目前太平洋地區有一個輕度颱風洛鞍；目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。

廣告 廣告

（圖取自中央氣象署網站）

東北風影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今晨至明晚上基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，目前新北（富貴角）已觀測到4米的浪高，請注意。

今天（20日）隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14～16度，中南部及花東16～18度，白天北部及宜蘭高溫只有15～17度，花東20～22度，中南部20～24度，到了晚上，各地溫度會進一步下降，中部以北及宜蘭夜間低溫只有12～14度，南部及花東夜間低溫14～16度；天氣方面，大台北及宜蘭地區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

氣象署在臉書預報，強烈冷氣團影響，迎風面溼冷，各地防低溫，周末漸回溫。明天到周五（21日到23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；明天到周四基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲；周五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

明天到周五清晨北部、宜蘭2000公尺以上及中部、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率；低溫預測為中部以北、宜蘭10～12度，南部12～14度，花東14～16度；明天到周四高溫預測為北部及宜蘭14～16度，花東16～19度，中南部20～22度；周五高溫預測為北部、東半部18～20度，中南部22度。

周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為中部以北、宜蘭10～15度，南部14～16度，；高溫預測為北部及東半部20～22度，中南部24～25度。

下周一（26日）偏東風影響，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜花12～16度，台東17度；高溫預測為北部及東半部21～23度，中南部26度。

下周二（27日）鋒面通過及東北季風增強，下周三、下周四（28日、29日）東北季風影響，各地天氣逐漸轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





