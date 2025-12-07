今迎大雪重養生 中醫「避冬三招」擺脫手腳冰冷、腰痠背痛 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

12月7日是二十四節氣的「大雪」，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，中醫提醒，這個時間點應特別注意「避寒護陽」，若不慎保暖或體質虛寒，容易出現手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢等狀況，建議可以利用「泡腳、溫敷、熱飲」三招避冬。

中醫自古講求「天人合一」與「天人相應」，認為人體與自然界息息相關，因此，特別強調養生之道在於順勢而為的養生觀。

中醫師藍涵鐘表示，中醫認為「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」，所以冬三月宜「早臥晚起，必待日光，無擾乎陽，藏精以待春生」，進入節氣「大雪」，氣候以「寒」為令，寒氣為陰邪，易使人體氣機收斂、血脈凝滯，若不慎保暖或體質虛寒，容易導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」。

表現在外的症狀，藍涵鐘細數，包括：手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良、胃寒脹氣、女性經痛、血塊多等。

藍涵鐘提醒，冬天養生的關鍵在「藏」與「溫」。起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩；飲食上以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。

中醫師整理三避冬妙招，當天氣轉寒，除了保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的暖身養腎效果：

1. 泡腳：足暖則全身暖

每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

2. 溫敷：溫養經脈、驅寒補陽

可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位：

․ 關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。

․ 足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。

․ 腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。

溫敷10～15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

3. 熱飲：從心到胃的溫暖能量

寒冬時，一杯熱飲能讓全身從內而外暖起來。

薑心比心甜湯：生薑帶皮2錢、桂心1錢、雞心棗3錢、枸杞2錢、薏苡仁3錢、蓮子2錢、白木耳5錢，加適量冰糖煮成甜湯。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

