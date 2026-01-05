今迎小寒「4大禁忌勿犯」 命理師點名4生肖：注意腸胃

【緯來新聞網】今（5日）下午4點24分會進入「小寒」，也是新年後的第1個節氣，這一天有許多禁忌和習俗，命理師更點名4個生肖，要注意腸胃、心血管疾病，留意飲食衛生，不要參加刺激性和危險性較高的活動。

今天是二十四節氣中的小寒，有許多習俗和禁忌。（示意圖／翻攝自pixabay）

「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師在臉書發文指出，小寒象徵季冬時節的正式開始，天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷。這時蠟梅已經盛開，紅梅綻放，傳統習俗上可以挑選有梅花的賞花風景地，也建議吃臘八粥，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。



另外，小寒還有一些禁忌，包括不宜過度運動，容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，尤其有氣喘的人要格外當心；不宜去高山，山上容易受冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒生病；喝過熱湯不宜再外出，容易忽冷忽熱導致身體不適，有高血壓的人更要注意中風危機；也不宜打掃，有做事失敗的意涵。



命理師楊登嵙也特別提醒，2026年小寒期間，屬鼠、牛、蛇、雞者要留意健康，腸胃容易出問題，要注意飲食衛生，同時慎防心臟與血管相關疾病，避免參加刺激性或高危險活動，以免發生血光之災。



★ 民俗說法僅供參考 ★

