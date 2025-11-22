影/今迎小雪！開窗散濁氣、芹蔥入菜 馬年運勢一路狂飆
今（22日）上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，這是冬季的第二個節氣，民俗上象徵寒意增強，也與生活習俗和運勢相關。民俗專家廖大乙分享三大開運小撇步，能助馬年運勢一飛衝天，在新的一年迎來更好的發展與好運。
兩寶入菜祈求好運
廖大乙表示，俗語說「小雪買芹買蔥，來年不會空」，因為蔥和芹菜在民俗諧音上有「聰明」、「勤奮」的意思，因此在小雪節氣準備這兩寶入菜吃掉，不僅可增進飲食健康，也寓意提升智慧與行動力，未來一年運勢一飛衝天。
辛香料助排寒、清濁氣
廖大乙進一步指出，小雪當天可以適量食用辛辣食材，如薑、蒜、辣椒等辛辣的食物，可以幫助身體排寒、清除濁氣，讓身體神清氣爽，精神與體力保持最佳狀態，也為來年的財運、事業與健康打下良好基礎，運勢全面提升。
開窗通風，讓好運上門
除了飲食方面的講究，環境清氣同樣重要。廖大乙表示，小雪這天無論是住家或是公司的辦公室，都建議打開門窗保持空氣流通，讓新鮮的空氣進來，並搭配口訣「蔥蔥蔥、芹芹芹，來年不會空」重複三次，象徵將積累的濁氣排出，迎接好運入門。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
