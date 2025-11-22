今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門
今（22）天進入節氣「小雪」，紫微斗數專家、紫微斗數一點通姚本軍老師在臉書指出，小雪過後象徵貴氣與資源流動的吉星「天官星」被點亮，將帶來如「從天而降」般的機運，讓財路與工作運同步開張。
天官星落在生肖虎，象徵努力終於被看見。姚本軍指出，虎近期在工作上的成果、專案表現，很可能突然受到主管或關鍵人物注意，帶來升官、獎金或重大加分的機會。
不過，因為運勢旺，容易自信過度，他提醒虎務必掌握節奏、維持穩定步調，才能把好運完整接住。
生肖馬的小雪運勢最直接體現在「收入增加」。老師表示，馬可能因公司制度改動而獲得更高獎金，也可能被長官或大客戶點名合作，案量增加、收入自然上升。
他建議馬把握這段「容易被看見」的時期，在職場累積更多好評，將有助財運進一步提升。
小雪後的生肖雞，財運主要來自「人脈」。姚本軍指出，雞平時細心、擅於觀察，如今天官星加持下，更能敏銳捕捉機會。
不論是朋友聚會、職場交流或合作往來，看似普通的聊天，都可能帶來重要情報、合作介紹或客戶推薦，使財運快速轉強。他提醒，雞應多走動、多參加應酬聚會，不要把自己關在家裡，一場對話就可能成為財運突破點。
姚本軍表示，天官星帶來的能量屬於「不強求自然得」，以上三個生肖只要保持步調、抓穩機會，就能順勢迎來小雪後的富貴運勢。
