今迎接立春！專家曝「小心3禁忌」：做了恐窮3年

國曆2月4日凌晨4時3分進入立春節氣後，乙巳蛇年才算正式結束。塔羅牌老師艾菲爾提醒，立春有3大禁忌小心別觸犯，如果在這天嘆氣，恐窮三年！

國曆2月4日凌晨4時3分進入立春節氣後，乙巳蛇年才算正式結束。（示意圖／中天新聞）

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文表示，因為立春是氣場交接期，情緒與動作都很重要，請注意別讓好運被「推門外」。艾菲爾老師也列出立春千萬別做三大禁忌，包括「別歎氣」，因為「歎一口氣，窮三年！」立春要吸納新氣，歎氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。

另外還有「別抖腳」、「別皺眉」，艾菲爾老師解釋，抖腳意味著搖擺不定，是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。

艾菲爾指出，立春當天皺眉，眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你！

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

