今迎立冬！鳳凰颱風最新路徑曝 估下周二、下周三影響台灣最顯著

今（7日）迎來24節氣中的「立冬」，象徵冬天來臨。氣象署表示，第26號輕度颱風「鳳凰」最快明天增強為中颱、周日達強颱，北轉之後強度減弱，可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，不排除會在下周一發布海上颱風警報，下周二、下周三影響最顯著。今天（7日）各地大多為晴到多雲的天氣，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（8日到9日）白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小。

目前太平洋地區有兩個颱風，包括輕度颱風海鷗、輕度颱風鳳凰。（圖取自中央氣象署網站）

目前太平洋地區有兩個颱風，包括輕度颱風海鷗、輕度颱風鳳凰；第26號輕度颱風「鳳凰」，今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，最快明天有機會增強為中颱、周日達強颱，暴風半徑上看320公里，會是一個「又大又強」的颱風，預測下周一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，北轉之後強度會減弱，可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，氣象署不排除會在下周一發布海上颱風警報，下周二、下周三影響最顯著，屆時北部、東部及南部有大雨或局部豪雨，由於此颱風下周一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報；至於第25號輕度颱風「海鷗」今凌晨2時中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。

風力偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（7日）各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達28～33度，溫暖微熱，東半部則是25～27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21～24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

氣象署在臉書預報，明天到周日（8日到9日）白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

低溫預測為台灣各地22～24度；高溫預測為北部、東半部27～29度，中南部29～32度。

周日晚間到下周一（9日到10日）東北季風增強，北台灣氣溫下降；水氣增多，迎風面雨勢增，北台灣有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區天氣影響較小仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二到下周四（11日到13日）為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高，其降雨區域及雨勢大小與颱風路徑及強度有關，預報仍有變化；下周四颱風逐漸減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周一到下周四低溫預測為北部、宜蘭20～22度，中南部、花東22～24度；高溫預測為北部、宜花22～24度，中南部、台東28～31度。

下周五到下周日（14日到16日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱