今迎立冬 俗諺真的貼近台灣氣候？氣象署分析：僅1句話稍微貼近

今(7)日是立冬，就有俗諺「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨；立冬暖，冬天冷」，但這是真的嗎？氣象署就曾分析數據實測，發現大多數情況都不符合台灣天氣，只有1句話的確有稍微貼近。

俗話說「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」，意指如果立冬當天是晴天，整個冬天都是晴天；如果立冬下雨，那整個冬天雨水都會比較多，另一說法是「立冬暖，冬天冷」，而這兩句俗諺都是從立冬的天氣狀態來預測整個冬季的概況。對此，氣象署分別以台北、台中、台南、花蓮4個代表測站以及11個平地測站的平均數據確認過去23年台灣氣候有沒有符合這些「立冬」俗諺的情況。

針對「立冬晴，一冬晴」的說法，氣象署指出，台南較常發生「立冬晴」的狀況（由於冬季是南部乾季），過去23年之中，有21年的立冬日無降雨，台北和台中發生的次數也不少（20年），花蓮和11站平均則相對較少（9年、6年）。而這些年當中，冬季日照時數也偏多的年份佔比，台南約71%，台北和台中都是60%，花蓮約56%、11站平均為50%。這樣看來，台灣各區測站冬季氣候的確有稍微貼近「立冬晴，一冬晴」的俗諺說法。

反過來說，若立冬日下雨，冬季就會多雨嗎？氣象署指出，若以冬季總雨量距平值多寡來判斷，花蓮和11站平均的立冬日較常 #有降雨 發生（14年、17年），且各有50%和53%的佔比是冬季 #降雨量偏多 的狀況，而台北、台中和台南在過去23年間發生立冬雨的次數其實不多，因此台灣適逢立冬雨時，各測站冬季氣候實際上並不太符合「立冬雨，一冬雨」的說法。

至於「立冬暖，冬天會很冷」？氣象署則指出，從溫度距平高低 來看「立冬日」和「冬季」的冷暖關係，在過去23年當中，各測站立冬日偏暖的次數，11站平均和台北都是12年，台中、台南和花蓮依序為10年、11年和14年，其中冬季也偏冷的比例並不高，11站平均和台北都只有25%，台中則是40%、台南接近55%、花蓮為50%。整體來看，台灣立冬暖時，不一定冬天就會偏冷。

