今迎風面水氣增！12/13冷氣團報到 低溫探10度

今（12）日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率。氣象專家吳德榮指出，明（13）日下午起冷空氣漸南下，下周日晚間、下周一清晨及下周二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，本島平地將挑戰10度以下。

今(12日)晨4時真實色雲圖顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，北台灣及東部外海有降水回波(中圖)。4時日累積雨量圖顯示，北海岸、東北部有局部降雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今（12）日清晨苗栗以南因輻射冷卻較強、氣溫偏低；截至清晨5時02分縣市平地最低氣溫為南投(中寮鄉)的12.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至17度。今迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫為北部17至22度、中部13至29度、南部13至30度、東部15至26度。

最新歐洲模式模擬顯示，明（13）日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下週（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準，台北氣象站預估有小於或等於14度的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮指出，週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。最新模式模擬顯示，下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

