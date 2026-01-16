今迎風面降雨漸增 強冷空氣下週南下轉濕冷

東北風偏強，氣象署針對10縣市發布強風特報

[Newtalk新聞] 今天（17日）台灣各地天氣大致穩定，但迎風面水氣稍多。基隆北海岸、大台北山區、東半部地區以及恆春半島有局部短暫降雨，桃園以北也有零星雨勢，新竹以南則是多雲到晴。氣溫方面，各地清晨低溫約16到19度，白天北部、東半部高溫約22到24度，中南部可來到24到27度，日夜溫差明顯。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫19到21度；金門晴時多雲，14到21度；馬祖晴時多雲，13到17度。

氣象署提醒，受東北風偏強影響，新竹到台南沿海、恆春半島，以及澎湖、馬祖局部地區，有平均風力6級以上、或陣風8級以上的機率，已發布黃色燈號，海邊活動請提高警覺。同時，東半部沿海，包括蘭嶼、綠島及恆春半島，也有長浪發生的可能，民眾進行海邊活動務必注意安全。

至於位於菲律賓東南方海面的輕度颱風洛鞍，未來將在菲律賓東南方到東方海面活動，強度發展有限，對台灣沒有直接影響。

展望後續天氣，週末整體仍算穩定，適合外出活動；不過，下週一東北季風增強，迎風面降雨範圍擴大，下週二晚間到週三，將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，天氣轉為濕冷，北部與東半部持續有雨，中北部空曠地區低溫可能下探10度以下，這波冷空氣影響時間較長，預計要到下週末才會逐漸轉為偏乾冷，白天氣溫回升，但早晚仍偏冷。

空氣品質方面，今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物較容易累積。宜蘭、花東空氣品質為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及澎湖為普通等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒；高屏空品區以及馬祖、金門則為橘色提醒等級。清晨北部與中南部地區，局部可能出現霧或低雲，影響能見度，行車請多留意。

