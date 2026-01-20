今迎「大寒」入夜剩8度！小心5病症 醫：快顧好「3部位」驅寒

記者簡浩正／台北報導

今迎「大寒」，同時也適逢強烈冷氣團南下，各地降溫明顯。（圖／資料照）

今（20）日是24節氣中的「大寒」，同時也適逢強烈冷氣團南下，各地降溫明顯，中北部、東北部空曠地區可能降到8至10度左右。中醫師表示，此時易出現手腳冰冷、關節痠痛等不適狀況，長者、慢性病患者等更需要特別留意保暖與作息，護好頭頸部等「三個部位」驅寒尤其重要。

游晏楠中醫師表示，大寒是24節氣的最後一個，是一年中寒氣最盛的時節。古人說：「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖。」這不只是對氣候的觀察，更是一種人生智慧——當寒冷走到極點，轉機也正悄然醞釀。在傳統農業社會，大寒正值歲末年終，田間農事暫歇，人們開始為迎接新年做準備，如掃塵、尾牙祭、醃製臘味等習俗，象徵整理過去、除舊布新，為新的一年累積能量。

他說，從文化與養生觀點來看，冬末重在「藏養」。中醫有言：「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。因此，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補。日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

游晏楠指出，在大寒來臨時須注意保暖、順應自然早睡晚起。常見不適症狀上，此時人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒、心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。透過「防寒保暖」，護好「三個部位」尤其重要：

1、頭頸部：外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。

2、腹部與腰部：腹部受寒易影響腸胃與代謝。

3、腳部：腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。

他解釋，當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。此時，常常有病人睡了一覺就突然落枕，會痛苦地扶著脖子或肩膀來針灸，透過針灸後可改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。

大寒穴位保養。(圖／馬光中醫提供)

另，大寒時節他也推薦民眾可喝些保養茶飲《薑桂甘草茶》。可準備乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢；將所有材料洗淨，放入過濾袋中，再將過濾袋放入鍋中，加水1500cc，以大火煮滾後，關小火繼續煮約10-15分鐘，即可飲用。但要注意的是女性懷孕、經期期間不宜飲用。

而在穴位保養上，游晏楠則建議按壓「手三里穴」、「公孫穴」，用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。以及每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。總之，在這個節氣好好保暖、調養飲食與作息，不僅能安然度過寒冬，更能為接下來的春季健康打下穩固基礎。

