今進入大雪！命理師點名4生肖貴人加持 運勢超旺一飛衝天
生活中心／綜合報導
今（7）日正式進入「大雪」，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，「大雪」期間，寒氣逼人，平靜中卻見內心波瀾，但有4大生肖封藏轉運密令，前底前有望悄悄奪局，其中屬雞者靠魅力打光，所到之處皆受歡迎；屬蛇者獲天運加持，集幸運於一身；屬狗者，人緣好又貴人多，事業將有不錯的機會臨門；屬牛者活力大爆發，行動力十足。
邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（12/7至12/21）12生肖運勢：
Top 12： 兔
這段期間對你來說比較容易內耗，情緒起伏大，易累疲勞，也容易被誤會。
財運：易破財，注意慣性購物、情緒花錢。
事業：需注意職場溝通，不要太尖銳，易招小人。
感情：容易冷戰、距離感變重。
健康：注意心悸、睡眠、壓力性頭痛。
建議：保持距離、降低社交、減少口舌，你會安全度過這16天。
Top 11： 龍
雖然人氣不錯，但責任變重，是把「壓力變成力量」的階段。
財運：偏保守，但可累積長期財富。
事業：任務重，但你能做到。
感情：較冷淡，需要時間相處。
健康：注意膝蓋、骨頭、下背痛。
建議：先顧好身體，事業自然會好。
Top 10： 豬
覺得事情變動性大，想很多、心不安定，但仍能完成任務。
財運：適合整理帳務，不適合衝動投資。
事業：想法多但需要落地，否則容易亂。
感情：容易誤會、過度解讀，溝通要更清楚。
健康：注意肩頸、頭痛、焦慮。
建議：寫下想法能幫你理清方向。
Top 9： 羊
心有點累，但外表看起來仍亮麗。
財運：錢進得快、出得也快，需控管花費。
事業：被期待，但也因此感到壓力。
感情：容易遇到需要你照顧情緒的人。
健康：注意社交疲勞、失眠。
建議：不想見的人就不要見，你不是誰的情緒垃圾桶。
Top 8： 鼠
你會被推著成長，是慢慢轉好的一段時間。
財運：資源慢慢回來，但投資要保守。
事業：雖有壓力，但貴人會在最後關頭拉你一把。
感情：感情偏穩定，但你比較悶，需要多溝通。
健康：注意喉嚨、鼻子、皮膚。
建議：不急不躁，慢慢走反而更穩。
Top 7： 猴
事情多，但能明顯看到成果。
財運：正財穩，偏財弱。越努力越能累積。
事業：細節做得好，容易被主管看見。適合舊案收尾、整理財務。
感情：容易想太多，小心造成誤會。
健康：注意腸胃、焦慮、肌肉緊繃。
建議：把事情分階段做，不要一次做太多。
Top 6： 馬
這段時間深層能量被打開，你正在迎接一個轉折期。
財運：有「暗財、資源、人脈」悄悄進來的感覺。
事業：能夠收尾、整合、盤點，非常適合規劃下一年。
感情：吸引力強，桃花帶磁性，但不要過度懷疑對方。
健康：注意腸胃、壓力、肩膀痠痛。
建議：把內心想法整理好，你的力量會更巨大。
Top 5： 虎
直覺變超強，靈感爆棚，是心靈進步的一段時間。
財運：正財平穩，偏財看感覺，但不適合賭性太強。
事業：有靈感、創意、療癒型的突破，突然會懂得某些事情的真相。
感情：容易遇到「療癒你的人」或「靈魂連結」的伴侶。
健康：注意免疫系統、容易累、頭暈。
建議：多靜心、多睡覺，越安靜越走運。
Top 4： 牛
這段期間你行動力回來了，整個人活力爆發。
財運：正財比偏財好，工作越穩定，錢越多。
事業：想法落地速度快，貴人願意給你舞台。
感情：容易出現「直球告白」或遇到突然直率示好。
健康：注意莫心急，小心火氣大、肩頸緊繃。
建議：調整好情緒，就是無敵。
Top 3： 狗
第六感直覺超準。人緣好、貴人多、情緒感受力強。
財運：偏財佳，可得到禮物或意外收入，但感情花費稍多。
事業：突然冒出來的機會讓你大吃一驚，尤其合作案。
感情：被需要、被依賴的感覺強烈，單身者有深刻的心靈緣分出現。
健康：易水腫、情緒性暴食、太敏感不易入眠。
建議：聽直覺就對了，但不要為了別人過度付出。
Top 2： 蛇
你得天運加持，感情、事業、財運、幸運集於一身，好好把握機會。
財運：偏財旺，靈感帶財，投資運不錯，但要避免衝動下注。
事業：機會接二連三，適合往海外拓展或跨足新領域、新合作。
感情：熱情、直率，適合認識新對象。但小心「太快、太直接」嚇到對方。
健康：注意運動傷害、腰部問題、膝蓋痛。
建議：勇敢冒險沒問題，但行動前多想3秒更完美。
Top 1： 雞
這段期間你像打了光一樣，魅力強到不行，走到哪裡都受歡迎。
事業、桃花、財運全部一起旺。
財運：正財穩，偏財有驚喜，例如獎金、分紅、合作邀約。
事業：容易被看見、被肯定，有升官、加薪、被重用機會。任何表演、說話、上台、直播，都有亮眼表現。
感情：桃花旺到會自己找上門，有伴者也會因你的氣場變強，讓關係回暖。
健康：注意喉嚨、火氣大、睡不好。
建議：趁勢而為、敢講敢做、敢上舞台，越主動越成功。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
