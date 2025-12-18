今重返新竹市政府復職！高虹安喊「我回來了」：全部心力投入市政工作

新竹市長高虹安今（18）日復職。高虹安說，在她回到市長崗位後，也有好多好多事情要努力去做，她會盡力的來檢視目前所有市政政見完成的進度，同時也會親自去看重大建設如何能夠加速來推進，也會持續強化校園安全，還有教育投資落實新竹好學的政見，同時也會把照顧長輩、照顧孩子、照顧家庭放在第一線核心的政策，她會全力的把全部的心力放在市政工作上，同時能夠和所有優秀的市政團隊夥伴，以及優秀的里長、議員們，還有市民朋友們一起並肩作戰，把事情繼續做好做到位，這現在最重要的事情。

高虹安今日在里長、支持者、局處首長簇擁下，8時30分步入市政府並發表致詞。高虹安表示，看到這麼多熟悉的市政團隊的夥伴，還有很多很多的市民朋友們，真的非常的感動，「謝謝大家我回來了」，今天在走進來市政府這一段路，站在這邊跟大家說話，其實她的心情是很激動，但是也相對的很沉穩。

高虹安說，很激動的是，因為終於在經過了1年多風風雨雨的時光之後，終於可以走進來她最熱愛也最牽掛的市政府；最沉穩也是因為在經歷過這麼多的低谷以及人生中的逆境，她現在也比人生中任何一個時候都更加了解責任的重要性。

新竹市長高虹安（第一排中）18日返回新竹市政府復職。（顏麟宇攝）

高虹安說，這1年多的時間，對於忙碌的大家來說，好像一扎眼就過去了，但是對於她ㄧ個人生被迫按下暫停鍵的她來說，覺得好像漫長的像是過了一個世代一樣，在這一段時間裡面，雖然沒有在市府內和大家一起並肩作戰，但是新竹市市政在優秀的市政團隊努力之下，一天都沒有也不能夠停下來。

高虹安說，在這裡要特別特別感謝所有市政團隊辛苦的局處首長、基層的同仁們，特別感謝代理市長邱臣遠，在帶領市政團隊的這段期間當中，大家堅守崗位，將市政工作持續往前推進，這真的非常非常的不容易，同時也很感謝市政團隊將在競選市長的時候，親自向市民朋友們承諾的每項政見，一直努力的往前兌現、往前實現。

高虹安提到，上任以來，市政團隊推動了許多的重大建設，以及許多的社會福利政策，不管是建設的開工完工，從學校的環境改善，到教育政策的實現落實，長輩的社會福利政策，在這邊每1個人身上都背負著1顆讓新竹市民幸福安定的齒輪，而他們也不負眾望的努力將每一塊來實現，因為這些市政團隊大家同仁的努力，新竹市持續獲得了很多外界的肯定，包含獲得了2025的幸福城市，也獲得了永續城市卓越獎、智慧城市創新獎，國家建築金質獎等。

高虹安表示，最後還是要非常感謝這一段時間給予她很多關心、支持的朋友們，其實在這段時間，每天晚上睡覺的時候，心裡面都有很多的想法念頭，其實她現在站在這個位置的時候，她認為在她逆風的時候，在她人生低谷的時候，給予她的溫暖和支持，其實比起在順風時候給予的掌聲，是更加令人感動與刻骨銘心的，所以她記得在這一段時間，每一位因為在街頭看到她的時候，跟她喊著加油的市民朋友，也記得在市場賣雞肉的阿伯，跟她說「市長你休息太久了，趕快回來工作了」，也記得在反罷免的時候，站在街頭好多的局處首長上班的時候，看到她還會搖下車窗，跟她說希望市長趕快回來。

高虹安說，當然最重要的是，無論是2022年98000多票支持高虹安選上市長的，或者是今年在大罷免期間，以12萬多票數的全國最高票，讓高虹安留下來擔任市長的，這些選民的支持都是他身上最重也最甜蜜的負擔，當然還是要非常感謝她最親愛的家人，在她最難過的時候沒有辦法，在外面表現出來的脆弱，所有的家人們一邊要擔心她，但是一邊又要撐住她，接住她這一些不安的情緒，真的很謝謝她的家人在這段時間所承受的壓力。

