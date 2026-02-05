今鋒面通過各地轉雨！寒流報到「這些地區」恐跌破10度

即時中心／綜合報導

鋒面今（6）日通過，中央氣象署指出，各地雲量增多皆有降雨機會，外出請攜帶雨具備用；白天各地高溫稍下降，隨著寒流逐漸南下，晚間各地氣溫將進一步下降。下週日（8日）至下週一（9日）清晨是這波寒流最強、最冷時段，台南以北、宜花、金馬普遍易有10度以下低溫，高屏、台東、澎湖低溫也大多在12至13度以下，提醒民眾嚴防。

氣象署指出，由於鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，臺東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花連高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。

離島天氣方面，澎湖多雲短暫雨，18至21度；金門多雲短暫雨，13至18度；馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。另，金門及馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低影響能見度，交通往返請留意最新航班資訊，行車用路請注意安全。

東北風增強，澎湖及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

