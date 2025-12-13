今開幕！多圖看台中綠美圖有多美 每天13班接駁車直達園區

台中綠美圖13日正式開幕。台中市政府提供



台中綠美圖13日正式開幕，整體外觀以玻璃帷幕為主體，搭配鋼構與鋁合金支撐的屋頂系統，融入綠建築概念，成為新地標。綠美圖是台灣首座結合美術館與圖書館的建物，為便利自捷運綠線轉乘前往綠美圖的旅客，今至明(2026)年1月11日，推出「綠美圖會展中心巡迴公車」每日共13班次，自捷運文華高中站直達綠美圖。

台中綠美圖由 SANAA 事務所妹島和世與西澤立衛打造，打破傳統美術館與圖書館界限，成為知識與美學交融的文化基地。開館首展「萬物的邀約」從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的多重關係。

而市圖總館的開館首展「世界的索引」，則呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本及奇美博物館、臺大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物。

今日開館典禮由臺灣品牌團隊優人神鼓《奔騰》揭開序幕。市長盧秀燕表示，台中綠美圖，是大家等待15年的珍貴禮物，邀請市民走入這座知識、藝術與自然交融的空間。

「綠美圖會展中心巡迴公車」自上午8時30分至下午5時30分提供每日13班次，從捷運文華高中站二號出口發車，是前往綠美圖最方便的接駁方式之一。

臺中市立美術館

開放時間：週一公休 / 週二至週五 9:00-17:00 / 週六 9:00~20:00 / 週日 9:00~17:00

臺中市立圖書館

開放時間：週一公休 / 週二至週六 8:30-21:00 / 週日 8:30~17:30

