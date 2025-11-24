今開放普發1萬「郵局領現」！首週單雙分流、2族群不受限 注意事項總整理

普發現金郵局臨櫃領現開跑。圖／翻攝自中華郵政

普發現金1萬元自本月5日開跑，今年採「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」5種方式，其中郵局臨櫃領現於今（24）日開放全台作業，以下《鏡報》為您整理郵局臨櫃領現注意事項：

誰有資格領取普發1萬？

財政部指出，只要是國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，或於明年4月1日至30日出生的新生兒，以上6種身分都能領取普發1萬元。

符合6種身分者皆可領取普發現金1萬元。圖／財政部提供

郵局臨櫃領現開跑！首週單雙分流、2族群不受限

本次普發現金共有「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳和造冊發放」5種領取方式，其中郵局領現於今24日開跑。

共有5種方式可以領取普發現金1萬元。圖／財政部提供

中華郵政指出，24至29日領現首週，依臨櫃領取人「身分證字號或居留證統一證號尾數」實施單、雙號分流制，自第2周開始則不區分尾數，至2026年4月30日前都能領取現金。

尾數單號「1、3、5、7、9」週一、三、五可前往郵局臨櫃辦理

尾數雙號「0、2、4、6、8」週二、四、六可前往郵局臨櫃辦理

唯「65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限」，不受限於單雙分流制，可至友善服務／無障礙窗口優先辦理；中華郵政指出，現場將規劃管控領取動線、加派人力引導、彈性櫃檯調整，確保民眾能安全又便捷完成領現作業。

郵局臨櫃領現首週實施單雙分流制，自第2週開始則不區分。圖／財政部提供

郵局臨櫃領現帶什麼？

憑有照片的健保卡領取

無健保卡者，持國民身分證或中華民國居留證等身分證明文件正本領取

無國民身分證者，以戶口名簿正本或戶籍謄本正本委託他人領取

無健保卡、國民身分證、中華民國居留證、戶口名簿或戶籍謄本等身分證明文件正本者，可洽詢「1988紓困振興專線專線」由專人協助領取。

親朋好友皆可委託代領！

若本人無法親自前往領取，受託人應攜帶委託人之有照片的健保卡正本、戶口名簿正本或戶籍謄本正本、身分證前往，無需委託書即可辦理作業。

郵局營業時間、領取期限看這裡！新生兒爸媽注意

郵局營業時間於週一至週五上午8時30分至下午5點，週六為上午9點至中午12點

郵局ATM領現自11月17日至2026年4月30日

臨櫃領現自11月24日至2026年4月30日

特別留意：於2026年4月1日30日國內出生新生兒領取期限至2026年5月22日

民眾前往郵局臨櫃領現可下載「行動郵局」手機APP。圖／普發1萬官網

財政部表示，民眾欲前往郵局領取時，出門前可先確認郵局據點及儲匯營業時間，或是下載「行動郵局」手機APP，其中「據點與服務預約」能可查詢鄰近郵局據點資訊及線上取號，也可即時觀看目前臨櫃等候人數，減少臨櫃等候時間。

普發現金郵局加碼活動！

中華郵政表示，臨櫃領現特別以這次普發現金主視覺設計精美紅包袋贈送民眾，除放置放現金外也可紀念收藏；另外現今領取期限內至任一郵局臨櫃、ATM領取並完成登錄活動網站，即可參加抽獎，有機會獲得新光三越商品禮券3萬元、黃金999小金豆許願瓶等禮。



