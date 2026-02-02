今開賣 手刀搶！北海道滑雪6天5夜假期最低價 現省7萬

財經中心／李宜樺報導

北海道雪季向來一位難求，限時最低價開賣，吸引台灣旅客提前卡位。全包式滑雪假期主打住宿餐飲雪票一次搞定，降低雪季比價焦慮。（圖／ CLUB MED 提供）

日本北海道雪季向來是台灣旅客冬季出國的「兵家必爭之地」，但高價機票、雪村房型秒殺、價格天天變，讓不少人一邊訂一邊心慌。如今，雪季市場丟出震撼彈。全包式滑雪假期品牌 Club Med 宣布，2026-2027 日本北海道雪村「今開賣！手刀搶！」，首度祭出限時10天保證最低價方案，主打不必比價、不怕買貴，直接卡位下一個雪季。

根據Club Med規畫，優惠僅限今（2月3日）至2月12日短短10天，下訂6天5夜北海道滑雪食宿全包假期，春雪3至4月出發最低每人36,800元起；若鎖定明年春節熱門檔期，最高每人可現省7萬元，直接把「越晚越貴」的雪季潛規則打破。業界直言，這樣的價格結構，在過往北海道雪季幾乎難得一見。

比價焦慮成雪季痛點



旅遊研究顯示，超過七成旅客即使完成訂房，仍會擔心自己是不是買貴，尤其滑雪行程同時牽涉住宿、雪票、課程與裝備，決策壓力更大。Club Med此波「保證最低價」策略，等於直接幫旅客把價格風險一次承擔。

早訂就是最大省錢關鍵



Club Med台灣珂境總經理江佩書指出，以旺季來看，提早預訂食宿全包行程，價格往往比臨近出發少一半；機票若能提早約10個月購買，台北飛札幌最高可省近六成。換句話說，現在出手，就是用時間換金錢。

北海道雪村熱到爆



數據也顯示，2025至2026雪季，Club Med北海道四大度假村住房率接近九成，就算進入春雪時段仍維持八成以上，其中六成是回流客、近八成為家庭族群，熱門時段常常一位難求。

四大雪村一次看



北海道四座雪村各有定位，從親子新手友善、升級餐飲雪後小酌，到12歲以上限定的大人系靜謐行館，搭配一價全包的住宿、餐飲、雪票與分級課程，成為台灣滑雪客年年回訪的關鍵。

