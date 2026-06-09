今降雨「時間長範圍」最大！專家示警：恐有大量致災雨

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生活中心／李明融報導

強烈梅雨炸彈持續狂轟！受到滯留鋒面與不穩定西南氣流的雙重夾擊，全台各地降雨機率持續飆高。氣象專家特別示警，今（10）日將是這波梅雨入汛以來降雨「時間最長、範圍最大」的一天，由於滯留鋒面就在台灣正上方徘徊，民眾今天務必嚴防伴隨而來的雷擊、強風及瞬間強降雨等「劇烈天氣」，並提防大量累積降雨可能引發的致災性災情。

今降雨「時間長範圍」最大！專家揭「滯留鋒南北徘徊」示警：恐有大量致災雨

滯留鋒全台南北大徘徊，今全台都有雨。（圖／翻攝自NCDR）

滯留鋒全台南北大徘徊！週五起強對流再威脅恐一路下到端午





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「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄撰文指出，今日受到滯留鋒徘徊影響，全台皆被大範圍雲系籠罩，各地下午高溫受到降雨猛烈壓制，北部低溫僅 23°C、高溫不超過 26°C，中南部高溫也落在 28°C 至 29°C 之間，體感明顯偏濕涼。然而，這波梅雨鋒面相當頑固，最新氣象模式模擬顯示，未來的降雨趨勢將呈現南北徘徊的劇烈震盪。明日滯留鋒面將短暫南移，但局部地區仍有強對流發展的機率，降雨稍有空檔但不可掉以輕心；緊接著週五（12日）至週日（14日），滯留鋒將再度北抬調頭逐漸北移，強對流天氣將二度全面威脅全台，期間若與西南季風強烈配合，將再度引發大規模雷擊、強風、瞬間強降雨，更不排除迎來致災性降雨的極高風險，雨勢甚至有機會一路延續下到端午節。

今降雨「時間長範圍」最大！專家揭「滯留鋒南北徘徊」示警：恐有大量致災雨

專家提醒，目前超過 10 天以上的長期預報不確定性已經明顯擴大。（圖／翻攝自氣象署）





下週持續受西南季風狂吹 10天外長期預報不確定性仍高





至於端午假期過後的後續天氣發展，最新歐洲模式模擬顯示，下週一至週五（15 日至 19 日）滯留鋒將退到台灣北部海面附近徘徊，此時台灣將完全處於極不穩定的西南季風環境內，全台天氣依然極度不穩定，尤其每天午後時段發生強降雨及劇烈天氣的機率，會顯著高於其他時段，提醒民眾出門務必攜帶雨具並注意安全。不過，專家也在專欄中提醒，目前超過 10 天以上的長期預報不確定性已經明顯擴大，各國氣象模式的模擬結果差異甚大，可信度較低，因此未來整體的梅雨季何時真正結束、亦或是降雨型態如何調整，現階段皆不宜過早下定論，仍需持續觀察最新氣象預報資訊。

原文出處：今降雨「時間長範圍」最大！專家揭「滯留鋒南北徘徊」示警：恐有大量致災雨

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