今雨區大、下更久 梅雨恐一路炸到端午節

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今天仍受滯留鋒面影響，各地有陣雨，中南部地區及花東山區雨勢較明顯。氣象專家吳德榮表示，今降雨時間長、範圍大，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣及大量降雨致災；明天（11日）滯留鋒南移，局部地區仍有強對流；周五至周日（12至14日）鋒面北移，劇烈天氣再擴及全台；下周一（15日）起滯留鋒仍在北部海面徘徊，天氣持續不穩定，預計影響至下周五（19日）端午節。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄發文指出，清晨觀測資料顯示，鋒面雲系挾對流胞移入，各地皆有降雨，中南部較明顯。今天滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣及大量降雨致災。

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溫度方面，今北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。

吳德榮表示，明天滯留鋒南移，局部地區仍有強對流發展；周五至周日滯留鋒又漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣現象及致災性降雨的威脅。

最新歐洲模式模擬，下周一至周五滯留鋒在北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圍內，仍有劇烈天氣發生，午後機率高於其他時段；不過吳德榮強調，超過10天的模擬，不確定性較大，應持續觀察。

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