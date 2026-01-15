今雨區擴大 下周大降溫探8度 強烈冷氣團濕冷4天

今天水氣略增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨；明天至下周一（17至19日）東半部及大台北東側偶有降雨。下周二（20日）強冷空氣抵達，氣溫驟降；下周三至周五（21至23日）強烈大陸冷氣團籠罩，低溫下探8度。氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣雖未達寒流的強度，但屬於濕冷，感受上還是相當寒冷。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨台灣上空有低雲移入，輻射冷卻不明顯，低溫大幅回升，各地約在14至16度；今東半部偶有局部短暫雨機率，各地白天舒適、早晚涼，北部14至25度、中部15至27度、南部16至28度、東部15至25度。

最新模式模擬顯示，明天至下周一西半部多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨機率；白天北部舒適，南部微熱、早晚涼。

吳德榮表示，下周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部有局部降雨；下周三至周五強冷空氣籠罩，北部濕冷、中南部早晚也偏冷。

目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達寒流的強度，僅很接近強烈大陸冷氣團標準（台北測站≦12度），低溫將降至8度；吳德榮提醒，雖冷空氣不如上一波，但由於是濕冷，感受還是很冷，應注意保暖。

