今雨彈最多！「大雨特報」轟炸4縣市 下波更冷時間曝

東北季風強襲。台北山區、基隆北海岸、宜蘭等地今（9日）受東北季風影響，有局部大雨及瞬間大雨機率，氣象署亦對北部4縣市發布大雨特報。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今桃園以北及東北部迎風面地區，普遍雲量偏多偶有降雨，並對基隆、新北、台北、宜蘭發布大雨特報，其中台北、新北雨勢相對集中在迎風面。另今天北部上半天水氣最多，雨勢明顯、持續，下半天起逐漸趨緩。

今各地低溫普遍在17到19度，早晚偏涼，部分地區受輻射冷卻影響，溫度還會再降。北部及宜花今天高溫約21到23度，其餘地區26到28度；澎湖20到23度、金門16到21度，馬祖15到18度，為陰短暫雨。

明天東北季風減弱，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。周五（12日）東北季風再度影響，桃園以北及東半部、東南部迎風面有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜花有較顯著降雨。

周末東北季風再增強，北部、東半部及東南部等迎風面持續有局部短暫雨；下週日與下週一各地明顯轉涼、降雨強度減少，中部以北及宜花低溫下探13到15度，南部及台東15到17度。

