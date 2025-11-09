今風雨前的寧靜！鳳凰颱風共伴效應「大量致災雨」將炸2區
【陳靜文／綜合報導】今(9)日白天天氣晴朗是「風雨前的寧靜」，入夜後北海岸及東半部將有局部降雨。鳳凰颱風預估今變強颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天(10日)外圍環流接近，北部及東半部的降雨增大，到了週二、三(11、12日)鳳凰颱風「共伴效應」最劇烈，北部及東半部恐有「大量致災雨」！
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今天為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至31℃、中部21至32℃、南部21至33℃、東部18至31℃。
吳德榮指出，明天週一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。週二、三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。週四(13日)鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。週五、六(14、15日)西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。
歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱(這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因)，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。
氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿強烈颱風(53米/秒)，登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？吳德榮認為，這並非重點，無需去特別強調。
