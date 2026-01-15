今飆28度高溫！下週強烈冷氣團「這4天最凍」 洛鞍颱風迴轉加持更濕冷

生活中心／施郁韻報導

下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，要留意中南部日夜溫差大；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨台灣上空有中低雲移入，破壞夜間「輻射冷卻」作用，低溫大幅回升。截至4：52，本島縣市平地的最低氣溫為新竹關西鎮的12.8度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日雲量略增，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天舒適早晚涼。各地區氣溫如下：北部14至25度、中部15至27度、南部16至28度、東部15至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週一（19日）西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達「寒流」的強度，僅很接近「強烈大陸冷氣團」的標準（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。24、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。

最新(16日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉(左圖)。最新(15日20時)歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢(右圖)。（圖／老大洩天機）

吳德榮說，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢。仍將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

