「今馬熊讚」攜手熊讚登場！蔣萬安親筆台北市馬年春聯 21日起開放索取

農曆馬年將至，台北市政府率先釋出新年祝福。台北市長蔣萬安今（15）日公開2026年馬年春聯，主題以諧音巧思結合台北市吉祥物，推出「今馬熊讚」春聯，不僅延續手寫傳統，也透過趣味互動影片吸引關注，過程中互動輕鬆活潑，笑料不斷。台北市政府說明，「今馬熊讚」馬年春聯將自1月21日起開放民眾索取，於上班時段可前往市府大樓1樓北區市民服務組、全市12區公所及各里辦公處領取，數量有限，送完為止。

台北市長蔣萬安今（15）日公開2026年馬年春聯，主題以諧音巧思結合台北市吉祥物，推出「今馬熊讚」春聯。(圖／翻攝自FB@蔣萬安)

今年春聯主軸「今馬熊讚」，取自台語「今嘛上讚」的諧音，並巧妙融入台北市吉祥物熊讚Bravo，成為馬年限定祝福語。春聯字體延續市長親筆書寫的形式，由蔣萬安揮毫完成，他說，「希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻！」

蔣萬安當天一早也透過社群平台分享春聯拍攝花絮影片，畫面中可見他與熊讚一同接受「神秘任務挑戰」。第一關為「比手劃腳」猜字遊戲，蔣萬安投入程度十足，甚至一度模仿馬叫聲，才順利猜出春聯內容。接續進行的書法挑戰，則讓現場氣氛更加熱絡。

在書法PK環節中，蔣萬安一度口誤將比賽名稱說成「書飛P卡賽」，引來幕僚打趣詢問「市長你累了嗎？」正式提筆後，熊讚則不斷以「身形優勢」干擾，不僅用胖屁股碰撞，還偷襲搔癢，讓蔣萬安邊笑邊完成書寫，整段互動充滿笑點。

蔣萬安也在貼文中宣布，「2026台北市政府馬年春聯來囉！」並表示，今年特別邀請「台北市最可愛的吉祥物 熊讚Bravo」共同入鏡，結合馬年意象與熊讚特色，取台語諧音「今嘛上讚」，就是 「今馬熊讚！」 他也強調，「今年的春聯字體，同樣是我親筆書寫的。用我手寫的祝福，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻！」

市府同步說明，「今馬熊讚」春聯將自1月21日（週三）起開放索取，上班時間可至台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處領取，數量有限，送完為止。今年還延續了去年廣受好評的親子活動，市府今年也再度推出馬年限定「著色斗方」。家長可帶著孩子一同彩繪，一筆一畫完成專屬的新年祝福。著色斗方同樣自21日起，上班時間至市府一樓熊讚商店打卡即可兌換，數量有限；另也提供開源列印版本，民眾可透過超商系統下載，自行列印使用，亦同步推出熊讚主題的束口袋、書籤與徽章等多款周邊小物，供選購與收藏。

