今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝

周一將有另一波強冷氣團南下，將再進一步降溫，預計將連凍5天。（示意圖／東森新聞）





還不是最冷！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，今日受強烈大陸冷氣團影響，多地體感溫度只剩攝氏5度，且周一將有另一波強冷氣團南下，將再進一步降溫，預計將連凍5天。

氣象署預報

中央氣象署表示，明（4）日強烈大陸冷氣團雖稍減弱，但清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，預計白天氣溫才會回升，不過中南部須注意日夜溫差，天氣部分各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署接著指出，周一（5日）開始另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，天氣部分東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波冷氣團影響預計持續至周五後開始減弱。

未來一周氣溫變化。（圖／中央氣象署）

下周創新低溫

氣象專家林得恩指出，今日天氣受強烈大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約攝氏10至11度，體感溫度只剩攝氏5度，下周的強烈大陸冷氣團會再進一步降溫，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，直言「下周再創新低溫」，提醒民眾做好保暖準備。

下周將進一步降溫。（圖／翻攝自林老師氣象站 臉書）

