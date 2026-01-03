今體感5℃還沒完 首波寒流恐來襲！專家：將創最冷紀錄

【江宜潔／綜合報導】今（3）日強烈大陸冷氣團持續肆虐、全台冷得有感，一早多縣市陸續跌破10℃、且體感只剩5℃，其中本島平地最低溫7.2℃則出現在雲林古坑。不過，目前這波可能還不是最冷，專家提醒下週會再有一波強冷空氣南襲，不僅能創下最新低溫紀錄、甚至極高機率能成為首波寒流。

氣象專家林得恩指出，今日受強烈大陸冷氣團影響、全台寒冷，清晨低溫中部以北及宜蘭普遍落在10～11℃、體感只剩5℃，另南部約11～12℃、花東也只有12～13℃，尤其沿海、空曠、近山等局部地區甚至會跌破10℃，接著明（4）日清晨仍會因輻射冷卻作用導致各地偏乾冷，直到白天才短暫回溫。

廣告 廣告

「下週強冷空氣接力，再創新低溫！」林得恩表示，下週一（5）至週二（6）新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下、氣溫再度下滑，並持續影響下週三（7）至週五（9）天氣，屆時中部以北、東北部、東部感受寒冷，其他地區早晚亦冷，整體呈現先濕冷、後轉乾冷，尤其中南部下週四（8）至週五日夜溫差大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，明日白天起至下週一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，接著下週一晚間至週二上午另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部及東半部轉有局部短暫雨、氣溫漸降。

不過，下週二下午起新一波強冷空氣緊接南下、再轉晴冷，即便強度僅與前一波相近，但因有明顯的夜間輻射冷卻，極乾冷特性猶勝前波，因此下週三至週六（10）逐日清晨將再創入冬以來最低溫，並有極高機率能成為首波寒流（台北測站 ≦ 10℃）。

吳德榮進一步提醒，下週三至週六逐日白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜後氣溫驟降，清晨常有部分地區能再創低溫，由於日夜氣溫變化劇烈，還請年長者及心血管疾病患者特別注意調適。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

花6990元看的卻是990元視野 她曝蔡依林演唱會體驗：非常特別

12星座最強運勢｜天蠍努力不白費 獅子看見曙光 處女工作驚人

Kia 2025逆勢成長創新高 全年銷量10,624台連三年破萬

