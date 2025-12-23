今高溫上看30度！明起又變天：聖誕節挑戰「大陸冷氣團」急凍剩10度

氣象專家估「最冷時段於26日清晨」，平地最低溫下探10度。圖／資料照片

受輻射冷卻影響，23日截至清晨5點，台灣各縣市平地最低氣溫為新竹關西鎮11.8度，各地區平地最低氣溫約14至16度，根據最新測測，23日至24日上午各地天氣晴朗穩定，白天舒適微熱；不過氣象專家指出，自24日下午開始東北季風南下，預估「最冷時段於26日清晨」，平地最低溫下探10度，將直接挑戰「大陸冷氣團」等級。

23日各地天氣晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，北部氣溫16至28度、中部14至30度、南部15至30度、東部15至29度；不過氣象專家吳德榮指出，自24日起受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降。

聖誕節急凍！26日清晨成「最冷時段」平地最低僅10度

24日下午冷空氣逐漸南下，北台灣及東北部有感降溫，桃園以北、東北部有短暫局部較大雨勢；25日聖誕節開始至27日快速降溫，北部、東半部仍有局部雨，中南部平地多雲時晴，至於平地最低氣溫約「可降至10度」，台北觀測站則觸及14.4度，將成入冬第2波「大陸冷氣團」。

氣象專家林德恩也指出，25日至26日清晨將為「最冷時段」，屆時中部以北及宜蘭地區將探13至15度、南部及花東地區15至17度，澎湖地區16度、金門及馬祖地區9至11度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降1至2度。

氣象專家指出，自24日下午起東北季風增強，直接挑戰大陸冷氣團等級。圖／翻攝自臉書粉專林老師氣象站

入冬第2波「大陸冷氣團」！高山有望飄雪？

至於「雪（零度）線」的高度，吳德榮指出，25日至27日大約降至3000公尺，合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

這波東北季風將挑戰「大陸冷氣團」等級，待28日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升，29日季風減弱，各地便逐漸晴朗、氣溫回升。



