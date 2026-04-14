12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
今高溫恐飆33度！一圖看「4天降雨預測」 這天起北台灣濕答答
生活中心／陳慈鈴報導
天氣持續飆高溫，外出記得防曬也要多喝水，天氣變化持續受到矚目。對此，氣象粉專「天氣風險」貼出4天降雨預測分布圖，並說明今（14）日持續晴朗炎熱，週三（15日）起鋒面影響，北東降雨略增，溫度稍轉涼。提醒民眾多加留意。
粉專表示，今日台灣仍維持在底層偏南風到西南風暖空氣的範圍內，中高層也是受到太平洋高壓影響，天氣依然維持晴朗穩定的型態，只有中北部山區午後可能有些零星降雨的機會，對於外出活動沒有影響。溫度持續炎熱，東半部高溫有28到31度，西半部高溫更可以來到31到33度，仍然很有夏天的感覺，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。
粉專預估，週三台中以北到東半部地區雲量將會增多，並且有些局部短暫陣雨機會，下半天之後因為微弱東北季風抵達，迎風面地形上的降雨才會比較明顯一些，但雨勢仍然不大。台中以南的中南部地區則是維持多雲到晴的天氣型態，天氣沒有明顯變化。由於東北季風南下，北部、東半部白天高溫略降到27到29度，中南部仍然有30到32度或以上高溫出現的機會。
再看到週四，粉專提醒，鋒面會逐漸減弱，東北季風也趨緩，風向漸轉偏東風，降雨將會減少，只剩下基隆北海岸、大台北東側以及宜蘭、花蓮還有些局部小雨或飄雨機會，北部地區大致為多雲，中南部地區以及台東地區為多雲到晴的天氣。溫度方面變化不大，北部、東半部白天高溫27到29度，中南部有30到32度或以上高溫出現的機會。
粉專表示，週五將有另一個中高層短波槽經過台灣以北向東移動，伴隨地面鋒面通過台灣附近，東北季風也將再度增強，雖然這個鋒面的結構依然不好，但是北部、東半部降雨的機會又會提高，有短暫陣雨機會，中南部地區受影響還是有限，維持多雲到晴的天氣。北部、東半部白天高溫再略降至26到28度，中南部高溫則是29到31度或以上。
至於週末天氣如何？粉專說明，受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍持續有局部短暫陣雨機會，中南部大致維持多雲到晴天氣。北部、東北部高溫再下降到24到26度，花東地區高溫25到28度，中南部高溫仍持續有29到31度或以上。
更多三立新聞網報導
白沙屯媽祖起駕！政治人物挨轟「講太久」誤吉時 拱天宮主委回應了
正妹22歲自己買房！「月薪20萬」驚人職業曝光 網讚：太猛了
松機翻譯出包！日網瘋傳「超嗆人臉辨識」 官方緊急回應了
你儲水了嗎？8大縣市今停水「最長9小時」 影響範圍、時間曝光
其他人也在看
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
辛樂克颱風要轉彎了！週三起迎2波鋒面 降雨熱區曝光
未來一週有兩波鋒面通過！中央氣象署表示，明（14）日各地高溫上看30度以上，週三及週五有微弱鋒面通過。至於今年第四號颱風辛樂克目前仍維持強颱之姿，預計今晚至明天將逐漸北轉，對台灣無直接影響。
今年首顆強颱！辛樂克「大迴轉」路徑曝 挑戰35年最強4月颱
目前位於關島東南東方海面上的颱風「辛樂克」，已於4月12日14時增強為強烈颱風，以每小時14公里的速度向西北移動，成為2026年首顆強颱。中央氣象署預測，辛樂克對台灣未來的天氣將無直接影響。前氣象局長鄭明典在社交媒體上分享了颱風的衛星雲圖，強調其雲系範圍廣大且強度強。氣象專家吳聖宇指出，辛樂克有機會成為自1991年以來4月最強的颱風。
週一飆36度！「這天起」連2波鋒面濕涼有雨 強颱辛樂克還會更強
週末各地天氣晴朗，不過下週三（15日）起，受到鋒面影響，北部及東半部轉為有雨，氣溫也略為下降；週末隨著東北季風增強，北台灣將明顯轉涼。另外，今年第4號颱風辛樂克已發展成強烈颱風，但對台灣天氣不會造成影響。
台人帶恆河水回台「1個月長不明菌體」 當事人致歉：將確認法規處理
面對外界關注，當事人於Threads發文表示：「很抱歉讓大家擔心，我會主動聯繫相關單位確認法規，也會讓恆河水有最安全的處理方式，後續會完整跟大家說明。」回顧事件經過，該名遊客在印度旅遊期間，除在恆河體驗下水活動外，也將河水裝入容器帶回台灣作為保存。據網路流傳內容...
日月潭「九蛙疊像」睽違5年全露出！ 旱象若跌破水位警戒線…恐成為衝擊觀光指標
受到水情持續吃緊與枯水期的影響，南投日月潭水位下降不少，象徵水位高低的潭區地標「九蛙疊像」，睽違5年再度罕見「全員現身」，雖然吸引不少遊客專程來拍照留念，但也讓湖底乾裂、旱象嚴重的問題再度浮上檯面，日管處強調，如果水位低於740公尺的警戒線，為了避免影響遊客登船遊湖的安全，將依規定啟動碼頭管制措施，民眾的遊程、當地的觀光與周邊產業都會受到影響，屆時「九蛙全露」的特殊景象，恐成為衝擊地方觀光的重要指標。
厚衣別收！又有冷空氣南下＋大雨 專家：這2天涼冷有感
【高沛生／綜合報導】台灣近期天氣炎熱如夏，各地高溫明顯偏高，氣象專家林得恩提醒，未來一段時間氣溫將先升後降，4月中下旬將有冷空氣南下帶來轉涼變化。降雨方面也將由少轉多，後期雨勢增強，天氣型態將出現明顯轉變。
天氣》南部高溫飆破36度！周五起鋒面雨彈開炸 半個台灣一片藍
明（14）日各地晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨，白天高溫普遍可達30至33度，尤其南部近山區局部可能有36度以上高溫，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級。氣象署表示，周五（17日）鋒面通過，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
厚衣服別全收！氣象專家提醒這幾天明顯降溫 這兩日雨強度最大
今日（4/12）天氣體感偏熱，全台高溫普遍達28至32度，部分地區高溫更可達36度以上，不過氣象專家林得恩提醒，4月17日至22日將有1至2波較冷空氣再度南下，厚衣服還不能全收。
強颱辛樂克「35年來最強4月颱」！恐怖衛星雲圖曝 登頂風王路徑大迴轉
強烈颱風辛樂克（國際命名SINLAKU），持續向關島方向前進，已經在昨（12）日下午2時增強為「強烈颱風」，未來路徑將在日本南方海面「大迴轉」，對台灣、日本都沒有影響。專家透露，辛樂克颱風再增強，目前正是他巔峰狀態，已經成為35年來最強4月颱。
本周天氣大變臉！先飆36°C高溫 週四鋒面轉雨降溫
【記者黃泓哲／台北報導】春天天氣變化大，中央氣象署指出，今（13日）起至周二（14日）各地天氣大致穩定，白天晴到多雲，高溫普遍落在28至33°C，南部與台東地區中午前後可能飆到36°C以上，其中台東還要留意焚風影響。氣象署也發布高溫提醒，台南、高雄、屏東與台東需注意熱傷害風險，外出務必做好防曬並多補充水分。
35年最強4月颱！辛樂克威力登頂風王 大鬼轉路徑曝
氣象專家吳聖宇指出，辛樂克颱風是1991年氣象署使用10分鐘平均風速評定颱風強度以來最強的4月颱，且結構型態完美，堪稱風王候選人，所幸對台灣沒有影響。
明天天氣多雲到晴4縣市防36°C高溫 周三起2波鋒面北部降溫有雨
中央氣象署表示，明天天氣多雲到晴，午後山區留意零星短暫陣雨，各地高溫約攝氏28至33度，氣象署並發布高溫資訊，中午前後台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，防36度以上高溫。未來一周有2波微弱鋒面接力，北部、東半部易有短暫陣雨、氣溫略降，中南部天氣變化不大，午後山區留意降雨。另外，颱風辛樂克今天下午已增強為強颱，但距台遙遠，無直接影響。
今高溫恐飆破36度！這天鋒面到轉雨時間曝 強颱辛樂克「海上大迴轉」
今（13）日各地大多為晴到多雲，氣象署提醒，午後山區有零星短暫陣雨；白天仍然溫暖悶熱，各地高溫約28至33度，東南部地區及南部近山區易有局部36度以上高溫，東南部並有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約22、23度。
明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」
明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。
今飆36℃ 明恐更熱！辛樂克「這時轉強颱」路徑大迴轉
【高沛生／綜合報導】氣象署預報顯示，12日各地大多為晴到多雲，整體天氣穩定偏熱，局部地區高溫上看36°C以上，同時紫外線達過量甚至危險級。氣象署預報員林定宜表示，這樣的穩定天氣型態將持續到14日之前，且不排除出現更高溫情形。另一方面，今年第4號颱風辛樂克持續發展，最快今、明兩天有機會增強為強烈颱風，但對台灣暫無直接影響。
比伊朗更慘？CNN：若台海遭封鎖 台灣11天恐「斷水斷電」
美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，讓全球能源供應陷入緊張，《CNN》提及台灣，若台灣遭解放軍封鎖，電力、水力與晶片供應，將全面陷入危機。
辛樂克升級「今年第一個強颱」！最新路徑、影響曝光
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku）已出現明顯「颱風眼」。中央氣象署表示，今（12）日下午2時，「辛樂克」已正式升級強颱...
未來「這兩天」降雨最明顯！林得恩：厚衣還不能收
[Newtalk新聞] 今(12)日全台溫暖如夏，不過未來仍有鋒面通過，氣象專家林得恩表示，4月24日、25日的降雨強度最大，且降溫明顯，「厚衣還不能全收」。 林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據中央氣象署最新系集模式模擬，4月17日至4月22日，評估將有1至2波較冷空氣再度南下，雖不能說到「冷」的程度，但至少是「涼」的等級。尤其是4月19日至4月20日降溫最為明顯，備妥薄外套是有其必要的。4月23日之後，則再度回歸於接近氣候平均值。 至於降雨部分，林得恩表示，由於中前期環境水氣減少影響，降雨機會普遍偏低，就算降雨也以小雨形式最多。後期尤其是4月22日至4月25日降雨訊號最為明顯，又以4月24日、4月25日的降雨強度最大，需再持續追蹤關注。查看原文更多Newtalk新聞報導今日晴熱南部防高溫 週三鋒面過境北東轉雨把握週末好天氣！週三鋒面接力報到東北、竹苗地區轉雨