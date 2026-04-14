今高溫恐飆33度！一圖看「4天降雨預測」 這天起北台灣濕答答

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生活中心／陳慈鈴報導

高溫狂飆，今日西半部上看33度。（示意圖／資料照）

天氣持續飆高溫，外出記得防曬也要多喝水，天氣變化持續受到矚目。對此，氣象粉專「天氣風險」貼出4天降雨預測分布圖，並說明今（14）日持續晴朗炎熱，週三（15日）起鋒面影響，北東降雨略增，溫度稍轉涼。提醒民眾多加留意。

粉專表示，今日台灣仍維持在底層偏南風到西南風暖空氣的範圍內，中高層也是受到太平洋高壓影響，天氣依然維持晴朗穩定的型態，只有中北部山區午後可能有些零星降雨的機會，對於外出活動沒有影響。溫度持續炎熱，東半部高溫有28到31度，西半部高溫更可以來到31到33度，仍然很有夏天的感覺，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。

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粉專預估，週三台中以北到東半部地區雲量將會增多，並且有些局部短暫陣雨機會，下半天之後因為微弱東北季風抵達，迎風面地形上的降雨才會比較明顯一些，但雨勢仍然不大。台中以南的中南部地區則是維持多雲到晴的天氣型態，天氣沒有明顯變化。由於東北季風南下，北部、東半部白天高溫略降到27到29度，中南部仍然有30到32度或以上高溫出現的機會。​

降雨預測分布圖。（圖／翻攝自天氣風險臉書）

再看到週四，粉專提醒，鋒面會逐漸減弱，東北季風也趨緩，風向漸轉偏東風，降雨將會減少，只剩下基隆北海岸、大台北東側以及宜蘭、花蓮還有些局部小雨或飄雨機會，北部地區大致為多雲，中南部地區以及台東地區為多雲到晴的天氣。溫度方面變化不大，北部、東半部白天高溫27到29度，中南部有30到32度或以上高溫出現的機會。

粉專表示，週五將有另一個中高層短波槽經過台灣以北向東移動，伴隨地面鋒面通過台灣附近，東北季風也將再度增強，雖然這個鋒面的結構依然不好，但是北部、東半部降雨的機會又會提高，有短暫陣雨機會，中南部地區受影響還是有限，維持多雲到晴的天氣。北部、東半部白天高溫再略降至26到28度，中南部高溫則是29到31度或以上。

至於週末天氣如何？粉專說明，受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍持續有局部短暫陣雨機會，中南部大致維持多雲到晴天氣。北部、東北部高溫再下降到24到26度，花東地區高溫25到28度，中南部高溫仍持續有29到31度或以上。​​

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