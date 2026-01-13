今高溫破29度！下週冷氣團來襲轉濕冷 「最凍時間點」曝

今天天氣晴朗穩定。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新13日20時歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模擬顯示，今（14）日至本週五（16日）全台各地大致晴朗穩定，白天陽光普照、氣溫回升，有如春日般溫暖。然而，受「輻射冷卻」效應影響，清晨與夜間氣溫仍偏低，日夜溫差相當明顯，提醒民眾適時增減衣物，以防著涼。

各地今日氣溫範圍如下：北部：9至25度、中部：8至28度、南部：8至29度、東部：11至27度。

根據最新模式模擬，週六及下週日（17、18日）西半部持續晴朗偏暖，東半部則因水氣增加，將出現局部短暫陣雨。下週一（19日）下午起，一波冷空氣南下，北部轉為陰雨天氣，氣溫也逐步下滑。接續的下週二（20日），北部與東半部將出現局部降雨，且強冷空氣持續南移，北台灣愈晚愈顯濕冷，其他地區亦有明顯降溫。

廣告 廣告

預估下週三至週五（21至23日），強烈大陸冷氣團將全面影響台灣，北部地區濕冷持續，中南部清晨與夜晚也偏冷。北部與東半部在迎風面影響下，仍有局部降雨機率。根據目前歐洲模式模擬，下週三、週四氣溫降至本波最低點，台北測站可能降至12度以下，符合「強烈大陸冷氣團」標準，全台平地最低氣溫可降至約8度。但因屬長期模擬階段，未來仍須持續關注模式變化與修正。

此外，最新系集模擬也顯示，菲律賓東方海面上出現熱帶擾動，發展成颱機率在週五、週六（16、17日）高達九成。該擾動路徑預測將朝呂宋島東方後北轉，進而轉向東南東方向並逐漸減弱消散，與歷年一月颱風未登台的氣候特性相符。然而，氣象專家指出，該熱帶系統可能為下一波強冷空氣帶來額外水氣，使迎風面地區降雨加劇，濕冷體感更為明顯。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

竹北不值得開一間鼎泰豐？在地人曝1關鍵：新竹遠百會倒

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進