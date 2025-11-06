今高溫逾30°C！吳德榮：鳳凰颱風挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣

【高沛生／綜合報導】中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今起至週日（6至9日）台灣仍受東北季風影響，水氣減少、各地多雲時晴，白天最高氣溫普遍逾30°C。下週一（10日）起鳳凰颱風外圍環流將逐漸接近，北部與東半部降雨漸增；下週二、三（11、12日）各地須慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」威脅，週四（13日）下午減弱遠離、天氣將由南而北好轉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今日至週日（6至9日）台灣仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨。冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升，各地白天偏熱，最高氣溫皆達30°C以上，早晚仍偏涼。

各地區今日氣溫預測為：北部20至30°C、中部19至33°C、南部20至33°C、東部20至31°C。

最新模式模擬顯示，下週一（10日）鳳凰颱風外圍環流將逐漸接近，北部及東半部降雨漸增；下週二、三（11、12日）各地須慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅。由於模式仍有不確定性，需密切觀察。下週四（13日）下午鳳凰減弱遠離，天氣將由南而北先後好轉。

歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣；各別模擬路徑分布於兩側，但已較先前收歛，預測路徑的不確定性也相對縮小。根據（5日20時）歐洲模式模擬圖顯示，12日早晨鳳凰中心位於台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及中緯度空氣影響，其強度將由顛峰漸減，但仍挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣，絕不可輕忽。

鳳凰颱風通過呂宋島後恐北轉侵台，挾暴風及大雨致災。氣象應用推廣基金會

