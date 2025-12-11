今高溫達30度！鄭明典見1現象驚「快速降溫」：週末跌破10度

前中央氣象署長鄭明典見地面天氣圖，指出有2個冷高壓中心影響台灣。圖／鄭明典臉書

11日清晨受到輻射冷卻影響，截至5點各縣市平地最低溫為南投中寮鄉12.1度，各地區平地最低氣溫約在12至15度，而今大致晴朗無雨，北部舒適南微熱、各地早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率；不過氣象專家指出，自13日下午開始冷空氣逐漸南下影響台灣，14日晚間至15日清晨氣溫將達「大陸冷氣團」標準，本島平地可挑戰10度以下低溫。

11日台灣陸地大致晴朗，東部外海雖有降水回波，不過各地降雨機率低，各地區氣溫為北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度，早晚應注意溫差。

廣告 廣告

台灣11日天氣晴朗無雨。圖／翻攝自洩天機教室

地面天氣圖驚見2冷高壓中心！鄭明典示警：將會快速降溫

前中央氣象署長鄭明典指出，以地面天氣圖來看，陸地上出現右邊1050及左邊1054，2個冷高壓中心，此為未來影響台灣冷空氣來源的天氣系統，其中右邊高壓偏北出海，水氣高但降溫較不顯著；左邊高壓則會為台灣帶來「快速降溫」，天氣偏乾冷，加上台灣北方附近有低壓發展的跡象，將使冷空氣影響到更南邊的地方。

13日下午開始變天！這時降溫將最為顯著 恐探10度以下低溫

對於這2波冷空氣，氣象專家吳德榮指出，11日晚間至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，12日白天氣溫略降，其他各地仍為多雲時晴；而根據最新模擬顯示，「13日下午開始冷空氣逐漸南下、氣溫下降」，屆時北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨，14日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，預估14日晚間至15清晨「降溫最為顯著」，全臺各地將會冷的非常有感。

14日晚間、15日清晨及16日清晨氣溫將降至最低，恐成入冬以來最強、首波降至「大陸冷氣團」標準，台北氣象站將可能測得小於14度低溫，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

氣象專家林得恩指出，14日晚間至15日清晨，全台降溫將會非常顯著。圖／林老師氣象站

至於15日之後，氣象專家林得恩指出，台灣環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，至17日冷空氣減弱，氣溫才會逐日回升，天氣持續晴朗穩定。



回到原文

更多鏡報報導

國道標誌「箭頭↑↓」好難分！交通部解答 1口訣秒記得

為了免費拿到「它」！打敗4.3萬人 意外成日本「最可愛高中生」抱回3座大獎

「打工人最想要！」佳能這廠停止營運 裁員補償金竟能讓員工回家養老