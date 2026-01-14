今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天

生活中心／黃韻璇報導

各地日夜溫差大，白天高溫恐達28度。（圖／資料照）

受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，氣象專家吳德榮透露，下週二（20日）強冷空氣抵達，下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據。林得恩則示警，此波整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨台中有濃霧，「晴朗、靜風」處仍有強「輻射冷卻」效應。截至5：02，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹（關西鎮）8.2度，花蓮（鳳林鎮）8.6度，苗栗（西湖鄉）9.1度，嘉義（竹崎鄉）10.0度，台南（後壁區）10.2度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度：北部（桃園大溪區）10.6度、中部（嘉義竹崎鄉）10.0度、南部（台南後壁區）10.2度、東部（花蓮鳳林鎮）8.6度。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（15、16日）兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今日各地區氣溫如下：北部11至27度、中部10至29度、南部10至30度、東部9至27度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週六至下週一（17至19日）西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；週六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。

林得恩表示，下週二（1/20）起，新的一波強冷空氣又將再度南下，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

至於大家關心的下一波冷空氣何時到？吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，下週六（24日）白天起冷空氣漸減弱。目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，比上波「寒流」弱，也僅符合「強烈大陸冷氣團」定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」、感覺會更冷。

氣象專家林得恩則在「林老師氣象站」中表示，根據美國（NCEP）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週二（1/20）起，新的一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在1/20至1/23；其中，最冷時段會落在1/21至1/22清晨，在此期間，冷平流最為顯著。此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

