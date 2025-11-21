今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展

今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。

未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(22日)晨冷空氣續減弱，苗栗以南有輻射冷卻，截至4：52本島縣市平地最低氣溫為苗栗(公館鄉)的13.6度，各地區平地的最低氣溫約在14至18度：北部(新北石碇區)17.5度、中部(南投中寮鄉)14.0度、南部(台南白河區)14.6度、東部(宜蘭三星鄉)16.8度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨。最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(22)日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；各地區氣溫為：北部18至25度、中部14至29度、南部15至30度、東部17至28度。

今(22日)晨4時紅外線雲圖顯示，迎風面有較多低雲(左圖)，伴隨弱降水回波(中圖)，東北部局部降雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(23)日至下週一(24日)白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二(25日)下午起「東北季風」轉乾，下週三(26日)「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。下週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。下週五(28日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。

