今高溫飆36度！這時起變天 本週連2波鋒面到「降雨熱區曝光」

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生活中心／黃韻璇報導

今（14）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。氣象署指出，明（15）日微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，竹苗地區及東部、東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，臺灣晴朗穩定、金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。南臺最高氣溫約在36度左右，各地區氣溫如下：北部21至33度、中部18至34度、南部18至36度、東部18至35度。

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明（15）日微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。（圖／資料照）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、週四(15、16日)微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴、北臺高溫微降、各地仍偏暖熱；北臺偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。週五、六(17、18日)微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。

吳德榮指出，最新模式模擬調整為：下週日至下週二(19至21日)臺灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定；雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週三、四(22、23日)雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，吳德榮提到，中央氣象署14日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島東方海面向北北西進行；正如同、最新(13日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，距臺灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後、最強4月颱，但路徑不侵臺，與氣候資料相符合。

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